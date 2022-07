Sulmetinger Triathleten in Roth und beim Ironman Klagenfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juli sind die drei Sulmetinger Triathleten Guido Maier, Andreas Glaser und Hans-Jürgen Divo bei der Challenge Roth gestartet, wo rund 3000 Einzelstarter angemeldet waren. Es wurden 250 000 Zuschauer erwartet, dazu waren 7500 ehrenamtliche Helfer beschäftigt, die diesen größten europäischen Kultevent möglich machen.

Die Teilnehmer mussten 3,8 km Schwimmen meistern, 180 km Radfahren und anschließend 42,2 km Laufen, und das bei hohen sommerlichen Temperaturen. Leider konnte Guido Maier bei seinem ersten Langdistanz-Triathlon seine Ziele nicht umsetzen. Schon nach dem Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren fühlte sich Maier unwohl, kämpfte bis Kilometer 110, musste aber wegen starker Übelkeit das Rennen abbrechen. Sehr schade, da Maier seine Stärken beim anschließenden Marathon so gerne ausspielen wollte.

Andreas Glaser hatte sich das Rennen perfekt eingeteilt und lief nach dem Schwimmen und Radfahren noch einen starken Marathon. Glaser erreichte mit einer Zeit von 11:03 Stunden die Ziellinie und wurde in seiner Altersklasse auf Platz 101 gewertet.

Hans-Jürgen Divo kam fast drei Stunden später ins Ziel und wurde mit 13:50 Stunden auf Platz 127 in seiner Altersklasse gewertet. Jürgen Gaus war am gleichen Wochenende beim Ironman Klagenfurt am Start und hatte wie sein Vereinskollege Maier ähnliche Probleme und kämpfte mit der Hitze.

In Klagenfurt wurden teilweise 38 Grad Lufttemperatur gemessen, was viele Athleten zum Aufgeben zwang. Gaus musste das Rennen ebenfalls nach 3,8 km Schwimmen und 180 km Radfahren abbrechen und konnte nicht mehr auf die Laufstrecke. Das Wochenende zeigte mal wieder, dass trotz sorgfältiger Vorbereitung und langjähriger Erfahrung auf der Ironman-Distanz ein Erreichen der Ziellinie keine Selbstverständlichkeit ist. Ein kleiner Trost für die enttäuschten SVS-Triathleten ist, dass selbst mehrfache Weltmeister und Olympiasieger, die in Roth am Start waren, ebenfalls das Rennen abbrechen mussten und das Ziel nicht erreichten.