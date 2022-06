Sulmetinger Triathleten in Erbach und bei der Ironman EM

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laupheim - Am Wochenende vom 24. Juni haben die Sulmetinger Triathleten am Erbacher Triathlon teilgenommen, wobei bei diesem Wettkampf auch um das interne Vereinsranking gekämpft wurde. Ralf Hildebrand und Benjamin Obermaier nahmen am gleichen Wochenende in Frankfurt an der Ironman Europameisterschaft teil und konnten mit starken Leistungen überzeugen. Bei der Europameisterschaft wurde über die Langdistanz gestartet, dabei mussten 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 Laufen gemeistert werden. Ralf Hildebrand, der schon mehrfach die Langdistanz meisterte, unter anderem auch auf Hawaii, konnte in Frankfurt mit einem 8. Platz in seiner Altersklasse (M60) einen großen Erfolg verbuchen, er kam mit 11:08 Stunden ins Ziel. Obermaier war zwar einige Minuten schneller, erzielte aber in der jüngeren Altersklasse (M40) mit 10:47 Stunden nur den 124. Platz.

In Erbach wurden die neuen Vereinsmeister über die Sprintdistanz und über die Olympische Distanz ermittelt. Bei der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 10m km Lauf) siegte klar Vereinsmeister Martin Felber mit 2:20 Stunden und wurde im Gesamtteilnehmerfeld in seiner Altersklasse ebenfalls Sieger. Felber ist im Moment vereinsintern unschlagbar und in einer sehr guten Form, er befindet sich im Moment in den Vorbereitungen für den Hawaii-Triathlon, wo er im Herbst an der Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Christian Conrad wurde vereinsintern Vizemeister und kam mit 2:27 Stunden auf Platz 7 in der Altersklasse. Philipp Glanz konnte bei seinem ersten Triathlonwettkampf ebenfalls gut abschneiden und wurde mit 2:37 Stunden in seiner Altersklasse auf Platz 15 gewertet.

In der Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Lauf) wurde Andreas Glaser neuer Vereinsmeister (1:14 Stunden), gefolgt von Guido Maier (1:15 Stunden) und Reinhold Türr (1:22 Stunden). Glaser erzielte in der Gesamtwertung aller Erbacher Teilnehmer den 3. Platz in der Altersklassenwertung, Türr Platz 4 und Guido Maier Platz 5 in der Altersklasse. Sebastian Otto bestritt seinen ersten Triathlon und kam nur wenige Sekunden hinter Türr auf Platz 4 in der vereinsinternen Wertung, Thomas Scharmach kam mit 1:27 Stunden auf Platz 5. Bei den Damen konnte sich Verena Veneruso (1:32 Stunden) als neue Vereinsmeisterin vor Jana Engler (1:37 Stunden) durchsetzen. Beide erzielten in ihrer jeweiligen Altersklasse die vierten Plätze.