Sulmetinger Triathleten erfolgreich beim Halbmarathon

Am Halbmarathon in Bad Waldsee nahmen drei Triathleten und eine Triathletin vom SV Sulmetingen teil. Guido Maier, Andreas Glaser und Philipp Glanz konnten sich mit guten Platzierungen und schnellen Zeiten behaupten, dabei verpassten sie teilweise nur knapp das Podium. Maier kam mit einer Zeit von 1:27 Stunden auf Platz vier in der Altersklassenwertung, Glaser erzielte Platz fünf mit einer Zeit von 1:29 Stunden, Glanz konnte sich auf Platz zwölf behaupten und kam mit einer Zeit von 1:33 Stunden ins Ziel. Laura Trösch lief ihren ersten Halbmarathon und kam mit 2:26 Stunden auf Platz sechs in ihrer Altersklasse.

Benjamin Obermaier nahm in Ingolstadt an der Deutschen Triathlonmeisterschaft über die Mitteldistanz teil und belegte dabei in seiner Altersklasse in der deutschen Rangliste den 20. Platz. Für 1,9 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20,9 km Laufen benötigte Obermaier nur 4:35 Stunden. Die größte Herausforderung war an diesem Wettkampftag die harten Wetterbedingungen. Bei sehr kühlen Temperaturen und Regen beim Radfahren kamen sehr viele Teilnehmer überhaupt nicht ins Ziel. In manchen Altersklassen kam die Hälfte der Teilnehmer nicht ins Ziel und musste den Wettkampf abbrechen. Deshalb eine ganz besondere Leistung von Obermaier, der in vier Wochen nun bestens vorbereitet bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt startet. Sein Vereinskollege Rald Hildebrand wird ebenso in Frankfurt teilnehmen.