Sulmetinger Triathleten dreimal unter den Top 3

Am Lauinger Triathlon haben fünf Triathleten des SV Sulmetingen teilgenommen und dabei drei Podestplatzierungen erkämpft. Martin Dangelmayr, Ralf Hildebrand und Reinhold Türr starteten über die Sprintdistanz und erzielten hervorragende Platzierungen. Die Distanzen betrugen 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Dangelmayr kam mit 1:00 Stunden ins Ziel und wurde in der Gesamtwertung Vierter, in seiner Altersklasse kam er mit Platz zwei auf einen Podestplatz. Hildebrand kam mit einer Zeit von 1:07 Stunden in seiner Altersklasse auf Platz eins, Türr erzielte den dritten Platz und durfte ebenso auf das Podest zur Siegerehrung.

Christian Conrad und Hans-Jürgen Divo starteten über die Mitteldistanz und mussten eine wesentlich längere Wettkampfdistanz in Angriff nehmen. Beim Schwimmen waren 2,1 Kilometer zu meistern, beim Radfahren 80 Kilometer, und beim anschließenden Lauf standen 20 Kilometer auf dem Programm. Conrad kam mit einer Zeit von 4:42 Stunden ins Ziel und wurde in der Altersklasse auf Platz sechs gewertet, Divo kam mit 4:54 Stunden ins Ziel und wurde in seiner Altersklasse auf Platz vier gewertet.

Die Sulmetinger Triathleten freuen sich nun auf die interne Vereinsmeisterschaft, die im Rahmen des Erbacher Triathlon am 26. Juni ausgetragen werden. Am gleichen Wochenende werden jedoch Ralf Hildebrand und Benjamin Obermaier an der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt teilnehmen.