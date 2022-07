Sulmetinger Triathleten bei zwei Marathons am Start

Die Triathleten Sebastian Otto und Guido Maier vom SV Sulmetingen sind bei zwei Marathonveranstaltungen am Start gewesen. Maier war beim Halbmarathon in Bad Buchau erfolgreich und kam in der Gesamtwertung aller Teilnehmer mit einer Zeit von 1:26 Stunden auf Platz vier, in der Altersklasse sogar auf Platz zwei. Er musste beim Halbmarathon die 21,1 Kilometer lange Laufstrecke meistern, Otto musste dagegen beim Zugspitz Ultratrail die etwa fünffache Strecke bewältigen. Otto startete morgens um 7.10 Uhr und war nach Mitternacht mit einer Wettkampfzeit von 17:02 Stunden im Ziel angekommen. Er erreichte in der Gesamtwertung Platz 41 und in seiner Altersklasse Platz acht. Bei diesem Ultramarathon waren 3750 Läufer am Start, die über verschiedene Distanzen starteten. Otto war bei der 108 Kilometer langen Laufstrecke gemeldet, dabei waren 5120 Höhenmeter zu bewältigen. Zusätzlich kamen die Aufstiege zum Osterfelder und Wannigsattel dazu, die Querung und der Abstieg zur Hammermoosalm und der Auf- und Abstieg des Scharnitzjoch. Die SVS-Triathletin Verena Veneruso wollte ebenso beim Zugspitz Marathon starten, sagte aber den Start kurzfristig wegen eines Infekts ab. Im August will sie dann bei einem Wettkampf mit ähnlichem Profil den Wettkampf nachholen.