Sulmetinger Triathlet beim Ironman Ireland auf dem 2. Platz

Die Sulmetinger Triathleten Martin Felber und Christian Conrad haben am 14. August erfolgreich beim Ironman Ireland Cork in Irland, beziehungsweise beim Nordseeman in Wilhelmshaven teilgenommen.

Felber startete in Irland über die Ironman-Distanz, wobei 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen zu meistern waren. Das Schwimmen fand im 19,5 Grad warmen Atlantik statt, wobei der Wellengang ruhig war und keine großen Probleme bereitete. Die Radstrecke war sehr hügelig und anspruchsvoll, vor allem führten die schlechten Straßenbeläge dazu, dass Felber die Trinkflasche verlor und sich durch die Erschütterungen die Lenkerhalterung lockerte. Dazu kam bei Kilometer 89 und 179 jeweils eine Steigung mit 21 Prozent – das Stimmungsnest und Partymeile des Wettkampfs - wo die Zuschauer die insgesamt 1100 Teilnehmer anfeuerten. Auf der Laufstrecke angekommen waren dann inzwischen 30 Grad Lufttemperatur, wobei die Triathleten beim abschließenden Marathon zahlreich von begeisterten Zuschauern bejubelt wurden. Felber kam mit einer sehr guten Zeit ins Ziel (10:41 Stunden) und sicherte sich hier ein zweites Mal die Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, wo er Anfang Oktober teilnehmen wird. In seiner Altersklasse belegte er den 2. Platz und durfte sich auf dem Podium bei der Siegerehrung feiern lassen.

Christian Conrad hatte beim Nordseeman die halbe Ironman-Distanz zu meistern, wo 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen auf dem Programm standen. Beim Schwimmen war bei knapp 24 Grad Wassertemperatur das Tragen vom Neoprenanzug gerade noch erlaubt, was für die meisten Triathleten für Erleichterung sorgte. Das Streckenprofil auf der Radstrecke war nicht sehr anspruchsvoll, jedoch sehr windanfällig. Beim Laufen herrschten dann 32 Grad Lufttemperatur, was für alle Triathleten eine große Herausforderung darstellte, da es keine Schattenabschnitte während der ganzen Laufstrecke gab. Conrad konnte sich über den 10. Platz in der Altersklasse freuen und war mit seiner Zeit von 5:09 Stunden glücklich im Ziel angekommen.

Als nächstes steht dann der Allgäu-Triathlon für die Sulmetinger Triathleten auf dem Programm, wo die Abteilung zahlreich vertreten ist.