Sulmetinger beim Ravensburger Triathlon

Am ersten Augustwochenende war beim Ravensburger Triathlon die Sulmetinger Triathlonabteilung mit Anna, Elina und Martin Dangelmayr vertreten, zuvor startete Tobias Wutz im Juli bei einem Trailmarathon, der von Ischgl nach Galtür führte.

Der Ravensburger Triathlon wurde über die Sprintdistanz ausgetragen, wobei 750 Meter Schwimmen, 24 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen zu meistern waren. Anna Dangelmayr war hierbei sehr erfolgreich und landete bei den Damen in der Gesamtwertung noch in den Top zehn, in ihrer Altersklasse erzielte sie mit einer Zeit von 1:29 Stunden den dritten Platz. Martin Dangelmayr siegte in seiner Altersklasse mit einer Zeit von 1:20 Stunden, war aber mit seiner Leistung auf dem Rad nicht ganz zufrieden. In der Gesamtwertung der Männer reichte es dadurch nur auf Platz 23.

Elina Dangelmayr startete beim Nachwuchscup der Schüler C (Jahrgang 2013) und erkämpfte sich den vierten Platz. Die Strecke von 75 Meter Schwimmen und 500 Meter Laufen meisterte sie in 4:03 Minuten. Für die Schwimmdisziplin benötigte sie nur 1:03 Minuten, den halben Kilometer lief sie in 3:00 Minuten. Beim Trailmarathon Silvretta 3000, der von Ischgl nach Galtür führte, waren insgesamt 40,1 Kilometer zu laufen und dabei 1800 Höhenmeter zu bewältigen.

Der höchste Punkt führte auf 2979 Meter und war für alle Teilnehmer eine herausfordernde Laufstrecke, da nur 20 Prozent des Profils asphaltiert war. Der Großteil der Strecke waren Forststraßen und Trailwege. Tobias Wutz erreichte in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 5:04 Stunden den 30. Platz, in seiner Altersklasse wurde er auf Platz zehn gewertet.