Sulmetingen zieht ins Finale ein

Der Bezirksliga-Dritte SV Sulmetingen hat im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals den favorisierten FV Biberach ausgeschaltet. Der Bezirksliga-Spitzenreiter musste sich auswärts mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Matchwinner für die Sulmetinger war Stürmer Timo Bayer, der beide Treffer für seinen Verein erzielte. Im Finale an Fronleichnam trifft der SVS nun auf den Vorjahresfinalisten und Lokalrivalen SV Schemmerhofen, der am Mittwoch den SV Steinhausen bezwungen hatte. Der Austragungsort des Finales steht noch nicht fest.

Die Gastgeber gewannen schon in der Anfangsphase die wichtigen Zweikämpfe und erzwangen so eine offene Partie. Nach einem scharf getretenen Eckball von SVS-Spielertrainer Heiko Gumper köpfte Timo Bayer schulbuchmäßig zum 1:0 ein (15.). Die Sulmetinger wirkten auch danach aggressiver, was dem souveräne Bezirksliga-Tabellenführer Biberach sichtlich Probleme bereitete.

Scheffold scheitert an Roth

Das erste offensive Lebenszeichen der Kreisstädter sahen die Zuschauer nach 20 Minuten, als Fabian Scheffold nach einem Diagonalball von Johannes Fuchs freistehend zum Kopfball kam, aber am stark reagierenden SVS-Keeper Patrick Roth scheiterte. Die nächste Tormöglichkeit ging wieder auf das Konto der Biberacher, der von Kapitän Andreas Wonschick gut frei gespielte Simon Macht fand allerdings aus abseitsverdächtiger Position auch in Roth seinen Meister (30.). Den ganz großen Druck übten die Gäste aber nicht aus. Die Schwarz-Gelben machten weiter die Räume eng, bei einer Reihe von Standardsituationen von Biberach stand die Abwehrreihe der Heimelf gut. Kurz vor dem Pausenpfiff faustete FVB-Keeper Florian Fritzenschaf einen raffinierten Schlenzer von Bayer über den Kasten (42.).

Die favorisierten Gäste kamen entschlossener aus der Kabine und verlagerten zunächst das Spielgeschehen in die Sulmetinger Hälfte. Ein Flachpass von Simon Keller ins Sturmzentrum fand keine Abnehmer (47.), bei einem Flankenlauf von Stefan Bek war SVS-Keeper Roth Endstation. Mitten in diese kleine Drangphase der Biberacher antwortete die Heimmannschaft mit dem 2:0: Nach einem überragenden Solo von Frank Brehm über die rechte Seite konnte Sulmetingens Torjäger Timo Bayer die präzise Hereingabe aus vier Metern einschieben (55.).

Die taktisch bestens eingestellten Gastgeber beschäftigten den FV Biberach weiterhin pausenlos. Ein Schuss von Brehm aus halbrechter Position verfehlte knapp sein Ziel (60.). FVB-Kapitän Andreas Wonschick ging nach 65 Minuten ohne gegnerische Einwirkung verletzt vom Platz und musste mitansehen, wie Sulmetingens Angreifer Bayer nach einem starken Angriff über die linke Seite haarscharf das Biberacher Tor verfehlte (66.). In der Schlussphase intensivierten die Gäste nochmals ihre Offensivbemühungen. Einen Rückpass von Bek schaufelte Ahmad Yosef über den Kasten, auf der Gegenseite verfehlte ein direkter Freistoß von Heiko Gumper aus halblinker Position das Biberacher Tor nur um Zentimeter. Beim letzten guten Angriff der Gäste scheiterte Fabian Scheffold an SVS-Schlussmann Roth (85.). Der war nach dem Schlusspfiff überglücklich. „Wir haben uns für dieses Spiel viel vorgenommen und alles umgesetzt. Meine Mitspieler haben überragend gekämpft und gespielt“, sagte Roth. „Das ist ein geiles Gefühl, dass wir jetzt im Finale stehen. Umso schöner, dass ich meiner Mannschaft mit zwei Toren helfen konnte“, sagte Timo Bayer.

Deutlich weniger enthusiastisch äußerte sich Biberachs Trainer Dietmar Hatzing: „Dass Sulmetingen sehr gut Fußball spielen kann, haben wir gewusst. Wir haben gegen den Gegner keine Lösungen gefunden. Ein derartiger Auftritt wie heute reicht gegen einen top motivierten Gegner wie Sulmetingen einfach nicht für ein Pokalfinale.“