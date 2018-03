Sulmetingen verliert auswärts

Der SV Sulmetingen hat am 13. Spieltag der Frauenfußball-Landesliga II mit 1:2 (0:1) beim SV Sulgen verloren. Auf dem Kunstrasen entwickelte sich von Beginn an ein gutes und ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hatten Torchancen, aber keine konnte genutzt werden. Die meiste Zeit spielte sich die Partie im Mittelfeld ab. Dann kam die 28. Minute: Nach einem Pass in den Sulmetinger Strafraum klärte eine Abwehrspielerin der Gäste die Situation durch einen gewonnenen Zweikampf. Zur Überraschung der Gäste, aber auch des Heimteams pfiff der Schiedsrichter Elfmeter, selbst der Gegner war überrascht. Alexandra Maria Benner verwandelte diesen zum 1:0. Nach der Pause kam Sulmetingen besser ins Spiel und war zunächst die bessere Mannschaft. Dann folgte der nächste Rückschlag. Eine Ecke von Sulgen segelte in den Fünfmeterraum, Selina Otto war zur Stelle und markierte das 2:0 (53.). Sulmetingen war geschockt, erholte sich aber wieder und drängte auf den Anschlusstreffer. Den besorgte schließlich Lisa Kaiser, die eine schöne Kombination zum 1:2 vollendete (88.). Zu mehr reichte es für Sulmetingen nicht mehr, auch wenn ein Unentschieden nicht unverdient gewesen.