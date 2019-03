Sulmetingen und Heiko Gumper harmonieren

Bei der Bewertung der inzwischen mehr als fünfjährigen Tätigkeit von Spielertrainer Heiko Gumper geizen sie im Umfeld des Bezirksligisten SV Sulmetingen nicht mit Lob. Als sportliches Vorbild, absoluten Glücksgriff für den Verein und Sympathieträger bezeichnen ihn die einen – als sehr bodenständig, bescheiden und doch überaus erfolgshungrig die anderen. Stichhaltige Argumente also für eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

Fußball spielt im Hause Gumper schon seit vielen Jahren eine herausragende Rolle. Unter den Fittichen von Vater Paul, der einst auch beim Oberligisten FV Biberach als Kapitän und umsichtiger Libero die Kickstiefel schnürte, begann der seinerzeit zweieinhalbjährige Filius Heiko im Heimatverein TSV Allmendingen dem runden Leder nachzujagen. Auf das überragende Fußball-Gen des Sprösslings wurden dann im Laufe der Zeit große Vereine aufmerksam. Beim VfB Stuttgart und FC Bayern München nahm er als Neunjähriger an Probetrainingseinheiten teil, scheiterte aber weniger am fußballerischen Können, sondern an den Entfernungen.

Bei Gladbach und KSC trainiert

Schließlich landete der talentierte E-Jugendliche beim SSV Ulm 1846, den Fahrdienst in die Donaustadt übernahmen die ebenfalls fußballbegeisterten Großeltern. Dort durchlief der beidfüßig starke Gumper alle Jugendmannschaften bis zu den A-Junioren, wo in der Totto-Lotto-Oberliga der aktuell beim 1. FC Köln unter Vertrag stehende Matthias Lehmann und Philipp Lang, derzeit Spielertrainer beim Liga-Konkurrenten TSV Kirchberg, die fußballerischen Weggefährten waren.

Neben den Vertragsgesprächen in Ulm wurde der gebürtige Ehinger zu einem Probetraining beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, der Trainer hieß damals Ewald Lienen, eingeladen. Auch beim KSC unter Lorenz-Günther Köstner wurde der damals 20-Jährige vorstellig. Seinen ersten Vertrag unterschrieb er dann aber beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers, als „Nichtamateur ohne Lizenz“. Unter Robin Dutt, dem aktuellen Trainer des Zweitligisten VfL Bochum, spielte er in der Oberliga, brachte es aber auch auf immerhin 49 Regionalliga-Partien. Fast parallel begann dann aber auch eine unselige und lange Verletzungs-Odyssee, nach zwei Operationen und unzähligen Besuchen bei Spezialisten wurde Gumper mit gerade mal 22 Jahren aufgrund eines Patella-Spitzensyndroms als Sportinvalide eingestuft. Ein Ende der Fußballer-Karriere kam jedoch nicht infrage, beim Heimatverein TSV Allmendingen gelang unter Vater Paul der Aufstieg in die Landesliga, zusammen mit Fabian Hummel, dem späteren Spielertrainer der TSG Achstetten, bekleidete er ein Jahr das Traineramt beim TSV. Berufsbedingt verschlug es den damals 29-Jährigen nach Schorndorf, wo er als Spielertrainer auch auf Anhieb den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse realisierte. Weitere fußballerische Stationen waren der FV Biberach und die SF Kirchen, ehe man dann beim SV Sulmetingen auf den Freistoß- und Eckballspezialisten aufmerksam wurde.

Optimale Bedingungen beim SVS

Erste Kontakte knüpfte SVS-Urgestein Rainer Werz, handelte sich zunächst aber drei Absagen ein. Überzeugen konnte der stellvertretende Abteilungsleiter des SVS dann letztlich wohl auch mit dem neu entstandenen Sportzentrum, das man in seiner jetzigen Gesamtheit zweifellos zu den schönsten Sportanlagen im Kreis Biberach zählen darf. In fußballerischen Belangen ging es dann beim SVS, der in den Jahren zuvor im grauen Mittelfeld der Tabelle spielte und sogar um den Klassenerhalt zu kämpfen hatte, nach der Verpflichtung von Gumper schnell aufwärts. Zur Seite standen Vater Paul als Co-Trainer sowie der jüngere Bruder Daniel, am Ende der ersten gemeinsamen Saison 2014/15 stand der dritte Platz. Den Relegationsplatz zur Landesliga verpassten die Gelben nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Schwendi. Ein Jahr später gelang dann schließlich als Bezirksliga-Zweiter der Einzug in die Landesliga-Relegation, wo dann aber in Runde eins der Zollern-Vertreter Nusplingen Endstation war. Knapp 14 Tage zuvor hatte der SVS das Bezirkspokal-Finale gegen Gutenzell verloren. Die darauffolgende Spielzeit schloss der SVS wieder als Vizemeister ab, in der Relegation versperrte der Donau-Vertreter TSG Ehingen nach einem spannenden Elfmeterschießen den weiteren Weg.

Endlich ein Titel

Richtig Grund zum Jubeln und Feiern hatte man beim Bezirksliga-Traditionsclub ein Jahr später, als gegen Schemmerhofen der Bezirkspokal-Sieg gelang. Rainer Werz, stellvertretender Abteilungsleiter beim SVS, fasst diesen Erfolg kurz und prägnant zusammen: „Alle im Verein haben diesen Sieg dem Heiko von Herzen gegönnt, es war einfach das i-Tüpfelchen für seine überragende Arbeit bei uns.“ Zwei WFV-Pokalspiele gegen den Oberligisten FV Ravensburg waren weitere Höhepunkte in der jüngeren SVS-Historie, beim knappen 1:2 im Sommer vergangenen Jahres attestierte selbst der Gegner dem SVS-Spielertrainer das Attribut „bester Mann auf dem Platz“. Der stellvertretende Abteilungsleiter war dann auch die treibende Kraft für eine vorzeitige Vertragsverlängerung über die laufende Saison hinaus. „Wir können keine Abnutzungserscheinungen zwischen Spieler und Trainer erkennen, der Heiko trägt die Philosophie unseres Vereins voll mit. Es ist schon eine außergewöhnliche Geschichte, wenn ein Trainer über so eine lange Zeit das Vertrauen des Vereins genießt und auch rechtfertigt.“

Gumper selbst, der seine persönlichen Stärken in der Spieleröffnung und im schnellen Erfassen von Spielsituationen sieht, nennt mehrere Gründe für die bisherigen Erfolge und die weitere Zusammenarbeit. „Im Umfeld funktioniert alles reibungslos, die Trainingsbedingungen sind auch im Winter durch den Kunstrasen-Trainingsplatz ideal. Hier ziehen alle an einem Strang, Spieler, Funktionäre und Zuschauer.“ Ganz besonders schätzt der zweifache Familienvater den familiären Umgang innerhalb des Vereins, die komplette Familie ist regelmäßig bei den Spielen des SVS vor Ort. Bruder Daniel steht berufsbedingt zum Leidwesen des Sulmetinger Spielertrainers nicht mehr zur Verfügung, die sportlichen Ziele für die laufende Spielzeit, in der man aktuell auf Platz drei liegt, umreißt er kurz und knackig: „Wir wollen in der Rückrunde noch das Optimale herauskitzeln. Platz zwei ist noch drin.“ Den Grundstein dafür hofft man im achttägigen Wintertrainingslager Mitte Februar in Porec/Kroatien gelegt zu haben.