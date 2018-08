Sulmetingen schlägt sich mehr als achtbar

Der Bezirksligist SV Sulmetingen ist in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals erwartungsgemäß gegen den Oberligisten FV Ravensburg ausgeschieden. Der amtierende Riß-Bezirkspokalsieger bot gegen den um drei Klassen höher angesiedelten FVR aber eine kämpferisch und läuferisch starke Partie und ging sogar mit 1:0 in Führung. Am Ende unterlag der SVS aber mit 1:2.

Die Partie begann mit einem echten Paukenschlag: Sulmetingens Mittelfeldakteur Marc Scheffold konnte ungehindert den Ball durchs Mittelfeld treiben und zog aus 20 Metern einfach mal ab. Sein abgefälschter Schuss fand unerreichbar für FVR-Keeper Kevin Kraus den Weg ins Tor (3.). Der Oberligist schüttelte sich kurz und ordnete dann sein Spiel. Nach einer Kopfballablage von Kapitän Rahman Soyudogru verwertete Jona Boneberger volley aus acht Metern zum Ausgleich (14.). Den ersten wirklich sehenswerten Angriff starteten die Ravensburger nach 25 Minuten, Max Chrobok jagte eine Ablage von Marcel Fetscher aus 16 Metern über den Sulmetinger Kasten.

SVS-Keeper Werz hält stark

Danach begann die große Zeit von SVS-Keeper Christoph Werz. Der Schlussmann der Gastgeber entschärfte zunächst einen Schrägschuss von Chrobok (33.). Zwei Minuten später reagierte Werz glänzend per Fußabwehr gegen Soyudogru. Bei seiner dritten Großtat (38.) war Werz bei einer Volleyabnahme von Samuel Boneberger wieder auf dem Posten. Den ganz großen Fußballzauber ließ der Oberligist bis zur Pause aber insgesamt vermissen. Die Taktik der Gastgeber, die bei Ravensburger Ballbesitz auch die Offensivspieler ins Mittelfeld zurückzogen, ging bis zum Halbzeitpfiff der gut leitenden Unparteiischen Melissa Joos bestens auf.

Die Halbzeitansprache von Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth hatte offenbar seine Wirkung nicht verfehlt. Die Gäste kamen druckvoll aus der Kabine, der hochgewachsene Innenverteidiger Mashkour Gbadamassi markierte mit einem artistischen Fallrückzieher schnell die Ravensburger Führung (49.). Der von den Sulmetinger Anhängern befürchtete Einbruch der eigenen Elf blieb jedoch aus. Die Gäste hatten zwar gefühlte 75 Prozent Ballbesitz, den freien Weg zum SVS-Tor fand der Oberligist jedoch nur selten. Die von Spielertrainer Heiko Gumper glänzend organisierte Viererkette war auch bei zahlreichen Standardsituationen überraschenderweise zumeist der Sieger. Ravensburgs Übungsleiter Wohlfarth besetzte in der Schlussphase selbst die Sturmzentrale, nach 85 Minuten stand er sogar kurz vor dem Torerfolg, den die aufmerksame SVS-Abwehr jedoch vielbeinig verhinderte. In den letzten Minuten fand der Bezirksligist sogar noch Kraft für eigene Angriffe. Ein Kopfball von Florian Arb bereitete FVR-Keeper Kevin Kraus wenig Mühe und ein Heber von dem ins Sturmzentrum vorgerückten SVS-Spielertrainer Heiko Gumper landete neben dem Tor.

Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth bilanzierte nach der Partie: „Pflicht erfüllt, mehr interessiert mich nicht. Sulmetingen hat seine Sache sehr gut gemacht. Es ist immer schwer, gegen solch tief stehende Gegner Räume zu finden.“ SVS-Spielertrainer Heiko Gumper war nach dem Schlusspfiff total stolz auf seine Mannschaft. „Wir haben einen sehr hohen Aufwand betrieben und kämpferisch alles Verfügbare in die Waagschale geworfen“, sagte er. „Ich bin hoch zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft.“ SVS-Kapitän Michael Stöferle fügte hinzu: „Wenn unsere frühe Führung länger gehalten hätte, dann hätten wir Ravensburg vielleicht nervös machen können. So hat sich die Klasse des Oberligisten aber letztlich einfach durchgesetzt. Trotzdem bin ich sehr zufrieden. Was wir heute geleistet haben, kann sich sehen lassen.“