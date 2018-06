Mit 1:1 (1:0) hat sich der SV Sulmetingen in der Frauenfußball-Landesliga II am letzten Spieltag auswärts vom SV Eglofs getrennt. Tamara Rasch brachte den Gastgeber zunächst mit 1:0 in Führung (28.). Sulmetingens Lisa Kaiser traf zum 1:1-Endstand (82.). Der SVS schloss die Spielzeit auf Tabellenplatz fünf ab. (feg)