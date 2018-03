Sulmetingen landet Kantersieg

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga II im Heimspiel auf dem Kunstrasen in Laupheim den SV Bärenthal mit 8:1 (4:0) abgefertigt. Der SVS lieferte sein bestes Spiel in diesem Jahr ab. In der ersten Halbzeit schoss Lisa Kaiser Sulmetingen mit einem Hattrick (12., 25., 33.) mit 3:0 in Führung. Melanie Egle legte das 4:0 (40.) nach. Nach dem Seitenwechsel markierte Lisa Kaiser das 5:0 (50.). Anna Steigerwald schob aus fünf Metern zum 6:0 ein (60.). Im Anschluss traf Miriam Schneider per Foulelfmeter zum 6:1 (70.). Nicole Hildebrand (77.) und Katharina Metzger (80.) erhöhten mit ihren Treffern auf 8:1. Mit dem Sieg kam Sulmetingen dem Ziel Klassenerhalt einen großen Schritt näher. Das nächste Spiel bestreitet der SVS nun am 7. April beim SC Unterzeil-Reichenhofen.