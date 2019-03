Sulmetingen gelingt klarer Auswärtssieg

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga II in Leutkirch mit 6:2 (4:0) gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen gewonnen. Der SVS war von Anfang an hellwach und schnürte den Gegner in dessen Hälfte ein. Lisa Kaiser konnte in der fünften Minute nur durch eine Notbremse gestoppt werden. Dafür sah ihre Gegnerin die Rote Karte und Unterzeil-Reichenhofen musste von da an in Unterzahl weiterspielen.

In der Folge erarbeitete sich die Offensivabteilung der Sulmetingerinnen Torchancen im Minutentakt. Sandra Egle besorgte das 1:0 für den SVS (15.) und auch das 2:0 (29.). In der 38. Minute legte Katharina Metzger das 3:0 nach. Die Angriffsbemühungen der Gastgeber blieben derweil in Hälfte eins in der gut gestaffelten SVS-Abwehr immer wieder hängen. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Julia Hartmann (44.) zum Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel steuerte Katharina Metzger (67.) das 5:0 bei, Lena Harms verkürzte auf 1:5 (70.). Die Ergebniskorrektur folgte auf dem Fuße durch Stefanie Baisl (85.) zum 6:1. Das Tor zum 2:6-Endstand besorgte Hannah Kempe (86.). Der SVS trifft am nächsten Sonntag zu Hause auf Bad Saulgau (Anstoß: 11 Uhr).