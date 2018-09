Sulmetingen erkämpft Punkt

Der SV Sulmetingen hat sich in der Frauenfußball-Landesliga II zu Hause einen Punkt gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen erkämpft. Die Partie endete mit 2:2 (0:0). Der Punkt für den SVS ging nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung am Ende in Ordnung.

In der ersten Halbzeit hat Sulmetingen die besseren Torchancen, Hälfte zwei ging an Unterzeil-Reichenhofen. In der 55. Minute erzielten die Gäste durch einen Foulelfmeter das 1:0, das aber im Gegenzug Lisa Kaiser ausglich. Nun machte der Gast Druck und ging abermals in Front (75.). Danach konnten sich die SVS-Spielerinnen bei Torhüterin Julia Weber bedanken, die einen höheren Rückstand verhinderte. In der 88. Minute war es dann Stefanie Baisl, die mit einer scharfen Hereingabe die gegnerische Torhüterin überwinden konnte. Beim 2:2 blieb es schlussendlich. Für den SVS gilt es nun mit der gleichen Einstellung und dem hinzu gewonnenen Selbstbewusstsein am kommenden Spieltag in Bad Saulgau den ersten Dreier der Saison einzufahren.