Sugar-Baby-Movers bewegen viel

Mit dem Filder-Cup in Ostfildern haben die Rock’n’Roll-Paare der Sugar-Baby-Movers des TSV Laupheim das Turnierjahr 2015 beendet. Fünf Laupheimer Turnierpaare sind an den Start gegangen.

Im Breitensport ertanzten sich Katja Bruch und Alex Waidmann bei den Junioren 1 durch eine hervorragende Leistung den 1. Platz. Wie bereits in den vorhergegangenen Turnieren tanzten die beiden fehlerfrei und erreichten in dieser Herbstsaison auch dank ihrer tollen Ausstrahlung gleich vier Treppenplätze mit dreimal Platz 1. Damit sind sie das neue Spitzenpaar im Breitensport der Laupheimer Rock’n’Roller. Nun bereiten sich die beiden auf die nächste Klasse vor und starten im Frühjahr 2016 bei den Junioren 2.

In der Klasse Schüler 1 starteten Larisa Rus und Rene Steiner. Die beiden haben seit ihrer ersten Turnierteilnahme im Juli 2015 hart trainiert und konnten dadurch ihre Leistungen in den vergangenen Wettbewerben kontinuierlich steigern. Sie erreichten einen hervorragenden 2. Platz bei 10 startenden Paaren.

Sinah Kammerer, Jannis Mayer und Leni Kammerer und Nils Köpf traten in Ostfildern ebenfalls an. Beide Paare tanzten in der Vorrunde eine ausdrucksstarke, fehlerfreie Kür und kamen aufgrund ihrer tollen Leistungen in die Endrunde. Am Ende reichte es bei Leni und Nils für einen verdienten 4. Platz bei den Bambini 1, und Sinah und Janis belegten Platz 7 bei den Schülern 1.

Ebenfalls am Start für die Sugar-Baby-Movers war das Junioren-Sportturnier-Paar Viviane Lebrecht und Lukas Denzel. Die beiden haben sich durch intensives Training auf die Herbstsaison vorbereitet und zusammen mit ihrem Trainer Philipp Vorhauer eine neue Choreografie erarbeitet. Jedoch mussten sie verletzungsbedingt beim Akrobatik-Training etwas zurückstecken. Doch die beiden haben hart gekämpft und erreichten den 10. Platz von 18 Paaren. Lukas und Viviane werden weiter intensiv trainieren. Ihr Ziel sind die Deutschen Meisterschaften 2016.

Insgesamt war es ein sehr erfolgreiches Jahr für die Laupheimer Rock’n’Roller. Großartige Erfolge erzielten Deborah Werz und Adrian Beck im Frühjahr diesen Jahres mit zwei Meistertiteln in der C-Klasse: Baden-Württembergische Landesmeister und Süddeutsche Meister. Bei den Deutschen Meisterschaften kamen sie auf einen hervorragenden 7. Platz. Durch ihren Aufstieg in die B-Klasse treten sie bei den Turnieren 2016 gegen ein weiteres Laupheimer Turnierpaar in der B-Klasse an: Marta Wegert und Philipp Vorhauer.

Insgesamt ist die Rock’n’Rollabteilung des TSV Laupheim mit vier Paaren im Breitensport und drei Sportturnierpaaren sehr stark vertreten und bei den Turnieren überaus erfolgreich.

Wer bei einem Turnier live dabei sein möchte, für den bietet sich 2016 eine gute Gelegenheit: Die Landesmeisterschaft im Rock’n’Roll und Boogie-Woogie findet am Samstag, 16. April, in der Herrenmahd-Halle in Laupheim statt.