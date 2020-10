Süddeutsche Haarveredelung in Förderlinie aufgenommen

„Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg“ – so heißt ein Programm, mit dem das Land Baden-Württemberg Unternehmen im ländlichen Raum, die sich durch Innovationskraft auszeichnen, unterstützt. Die Firma Süddeutsche Haarveredelung in Laupheim ist nun in diese Förderlinie aufgenommen worden. Darüber informiert das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) in einer Pressemitteilung.

„Innovationsorientierte Firmen sind ein zentraler Schlüssel für Wachstum und Arbeitsplätze gerade auch in ländlich geprägten Regionen“, sagt Dörflinger. Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sei die Förderlinie ein wirksamens und wichtiges Programm zur Stärkung Baden-Württembergs.

Die familiengeführte Süddeutsche Haarveredelung Fischbach + Miller GmbH + Co. KG in Laupheim ist bereits seit 70 Jahren in der Verarbeitung von Haaren aller Art tätig, wie beispielsweise in der Herstellung von Perücken. Zum Kundenkreis zählen außer Friseuren unter anderem auch die Theater-, Film- und Fernsehbranche, Narrenzünfte sowie der Groß- und Einzelhandel. Aufgenommen in die Förderlinie wird der Neubau eines Betriebsgebäudes mit Produktions-, Lager- und Büroräumen zur Fertigung passgenauer Perücken für die Film- und Theaterbranche, heißt es in der Pressemitteilung. Besonders innovativ ist dabei die Implementierung einer 3-D-Scan-Technologie.

Die Fördermittel stammen aus dem landeseigenen Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Bezuschusst werden Investitionen in Gebäude, Maschinen und Anlagen zur Entwicklung neuer Produkte. Die Antragstellung erfolgte durch die Deutsche Fördermittelberatung Steidele GmbH.