Sucht ist Vortragsthema

Ein Vortrag mit dem Titel „Sucht und Abhängigkeit aus der Sicht eines Betroffenen“, findet am Samstag, 7. Dezember, im katholischen Gemeindehaus in Laup-heim statt. Beginn ist um 17 Uhr, der Vortrag richtet sich an junge Menschen. Referent ist Thomas Eisele von der betrieblichen Sozialberatung von Liebherr in Ehingen.