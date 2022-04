Stührmann und Rehberger sammeln Erfahrung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 24. April, stellten Romy Stührmann und Lukas Rehberger auf der dritten C-Rangliste in Reutlingen, also auf Baden-Württemberg-Ebene, neuen Herausforderungen. Romy (U17) bestritt ihr erstes Spiel gegen Dorottya Gal-Kovacs, die spätere Turniersiegerin. Ihr unterlag Romy mit 21:6 und 21:6. Das zweite Spiel gegen Felicia Veres, entwickelte sich zu einem Dreisatz. Im ersten Satz verlor Romy knapp mit 17:21. Im zweiten Satz kämpfte sie sich allerdings zurück und gewann ihn knapp mit 21:19. Im dritten Satz ging Romy leider die Kraft aus, weswegen sie diesen mit 12:21 an ihre Gegnerin geben musste. So belegte Romy Platz 13.

Lukas (U17) hatte sein Auftaktspiel gegen Liam Leder. Im ersten Satz kam Lukas noch nicht richtig rein und verlor ihn mit 4:21. Im zweiten Satz spielte er besser, es reichte allerdings nicht und er verlor ihn mit 12:21. In seinem letzten Spiel gegen Elias Müller gewann Lukas den ersten Satz deutlich mit 21:8. Im zweiten Satz kam sein Gegner zurück, Lukas gewann aber auch den zweiten Satz mit 22:20 und belegte so Platz 17.