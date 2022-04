Stührmann und Rehberger bestätigen Form

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim 2. D-Ranglistenturnier in Dornstadt am 3. April bewiesen Lukas Rehberger und Romy Stührmann sich in der Altersklasse U17. Als Auftaktspiel spielte Romy direkt ein Dreisatzmatch. Gegen Feline Steinmann aus Altshausen gewann Romy den ersten Satz mit 21:10. Im zweiten Satz trumpfte jedoch ihre Gegnerin auf und gewann den zweiten Satz mit 9:21. Im dritten Satz kämpfte Romy sich zurück, es reichte allerdings nicht ganz und so verlor sie mit 15:21.

Ihr zweites Spiel bestritt sie gegen Valerie Awender. Ihr unterlag sie mit 12:21 und 15:21. Im Spiel um Platz 5 gegen Judith Binder gewann Romy mit 21:9 und 21:16 und belegte so Platz 5.

Lukas hatte ein Freilos und war so direkt im Viertelfinale. Hier lieferte er sich einen spannenden Kampf gegen Julian Mikitisin aus Mössingen um den Einzug ins Halbfinale, den er mit 21:19 und 21:18 gewann. Im Halbfinale traf er auf Ambrosie Berger aus Dornstadt. Ihm musste Lukas sich mit 12:21 und 12:21 geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 gegen Marius Hillebrand unterlag Lukas mit 12:21 und 12:21 und belegte so Platz 4.

Zusammen spielten Romy und Lukas auch im gemischten Doppel. Hier erreichten sie Platz 6.