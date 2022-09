Strom, Lebensmittel, Benzin: Laupheimer Bürger positionieren sich zu steigenden Preisen

In sämtlichen Bereichen steigen derzeit die Preise an. Nicht nur bei Öl, Gas oder Energie ziehen die Kosten stark an, auch Lebensmittel sind teurer geworden. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich dazu bei Bürgerinnen und Bürgern in der Laupheimer Innenstadt umgehört und sie gefragt, inwiefern der Staat ihrer Meinung nach nun eingreifen sollte.

Hohe Heizkosten beschäftigen Bürger

„Gerade die Heizkosten sind ein Problem, das aktuell noch gar nicht abgeschätzt werden kann und seine Auswirkungen erst im kommenden Jahr zeigt“, glaubt Isolde Toan (65).

Mir ist sehr wichtig, dass der Staat hier denjenigen hilft, die es besonders nötig haben und ohnehin schon am Limit sind. Isolde Toan

Dass das 9-Euro-Ticket seit Anfang September nicht mehr gültig ist, findet Silvia Tanios (47) schade. „Wir haben es gerne genutzt. Für die Zukunft wünsche ich mir aber, dass nicht direkt ein neues Ticket kommt, sondern zuerst mit der Bahn ein Konzept ausgearbeitet wird. Wenn am Ende kein Zug rechtzeitig kommt, bringt das 9-Euro-Ticket auch nichts“, sagt sie. Als Mutter von drei Kindern liege ihr zudem am Herzen, dass der Staat Familien bezuschussen sollte. „Lebensmittel und das Schulmaterial haben preislich deutlich angezogen“, betont sie.

Passantin äußert Kritik an der Regierung

Laut Elisabeth Fischer (52) muss der Staat die Strompreise regulieren. „Auch bei der Gas- und Benzinsteuer muss etwas getan werden“, sagt sie. Sie sei sich ohnehin nicht ganz sicher, ob bei den horrenden Preisanstiegen alles mit rechten Dingen zugehe, zumal dies in anderen Ländern nicht so stark der Fall sei. „Ich gehe auch nicht in den Urlaub. Für eine alleinerziehende Mutter wie mich ist das einfach nicht drin“, schildert Fischer.

Wie stehen die Bürgerinnen und Bürger zu steigenden Preisen für Strom, Gas, Lebensmittel und Benzin? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich in der Laupheimer Innenstadt umgehört. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Ebenso kenne sie ältere Menschen, welche nur eine sehr kleine Rente hätten. In diesem Bereich müsse genauso etwas getan werden. „Und wie immer werden Schüler und Studenten komplett vergessen. In der Corona-Zeit konnten sie keinen Minijobs nachgehen und jetzt kommt die nächste Krise.“ Für Johannes Thielen (29) sind die steigenden Lebensmittelkosten zentral. „Ich würde mir wünschen, dass das vom Staat stärker gedeckelt würde“, sagt er.

Auch Gastronomen fürchten die steigenden Preise

Als Pächter der Stallschenke erhofft er sich dies insbesondere deswegen, weil er vermeiden möchte, die Preise zu Lasten seiner Gäste zu erhöhen. „Öl und Gas sind auch ein Problem, gerade für kleinere Unternehmen. Da sollte der Staat eingreifen“, findet er.