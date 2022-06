Strohballen auf Traktor nicht richtig gesichert

Bei einer Kontrolle am Dienstag in Obersulmetingen ist der Polizei die verkehrsunsichere Ladung bei einem landwirtschaftlichen Gespann aufgefallen. Kurz nach 17.30 Uhr kontrollierten die Beamten das Gespann in der Bruckgasse. Dabei fiel ihnen auf, dass der 26-Jährige Fahrer seine Ladung auf dem Anhänger nicht gegen das Herabfallen gesichert hatte. Die Ladung bestand aus Strohballen. Einen weiteren Strohballen transportierte der Mann auf der Gabel des Traktors. Erst nachdem der Fahrer die Ladung richtig gesichert hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

„Transportieren Sie nur sicher befestigte Ladung“, mahnt die Polizei generell. Ein Fahrer müsse die Sicherung auch prüfen, wenn andere beladen haben. Notfalls müsse er die Fahrt ablehnen. Gegen Fahrzeughalter, Disponenten, Versandleiter und Verladepersonen können empfindliche Bußgelder verhängt werden. Werden Pakete lose im Transporter befördert, kommen sie oft beschädigt an. Dagegen hilft nur richtiges Beladen und Verzurren. Das trifft auch bei Dach- oder Heckträgern zu. Hier gilt es zudem, die richtige Befestigung der Träger selbst und die Dachlast zu beachten. Bei Anhängern setzen Stützlast und Gesamtgewicht schnell Grenzen, die Ladung muss auch hier sorgsam verteilt werden.