Striebel unterschreibt beim TV Neuhausen

Der gebürtige Laupheimer Constantin Striebel geht ab Sommer für den Handball-Drittligisten TV 1893 Neuhausen auf Torejagd. Der Rückraumspieler ist die erste Neuverpflichtung für die Saison 2018/2019, wie der Verein via Pressemitteilung bekannt gibt.

Constantin Striebel freut sich bereits auf seine neue sportliche Station. „Ich hatte in der vergangenen Spielzeit bereits öfters bei der Neuhausener Zweitligamannschaft mittrainiert und wurde super aufgenommen“, erklärt der 1,94 Meter große Rechtshänder. Mit Striebel hat der TVN einen Spieler mit nicht alltäglicher sportlicher Vita verpflichtet. 2014 folgte er nämlich dem Ruf des australischen Sydney University Handball Club. Dort gelang dem Studenten prompt der Gewinn der australischen U21-Meisterschaft, wobei der Deutsche im Halbfinale mit 18 Toren und im Finale mit 15 Toren einen entscheidenden Anteil am Triumph hatte. Einige Wochen später feierte er mit seinem australischen Team den Sieg beim Coupe des Clubs Champions d’ Oceanie, der Champions League Ozeaniens. Dieser Erfolg war gleichbedeutend mit der Qualifikation für den IHF Super Globe 2014 in Doha (Katar).

2017 gelang dem Laupheimer der Sprung in die Klubweltmeisterschaft mit seiner australischen Mannschaft zum zweiten Mal. „Constantin ist ein im Rückraum flexibel einsetzbarer Spieler, der auch menschlich hervorragend zu uns passt“, sagt TVN-Geschäftsleiter Nico Held. Striebels erste handballerische Station war sein Heimatverein HRW Laupheim. Bei den Rot-Weißen durchlief er bis 2012 alle Jugendmannschaften. Drittliga-Erfahrung sammelte der Oberschwabe bei der TSG 1864 Söflingen, wechselte von dort wieder zurück zu seinem Heimatverein. Der TVN-Zugang wurde zudem in die württembergische als auch süddeutsche Auswahl berufen. 2009 folgte der Ruf in die deutsche U18-Jugendnationalmannschaft. Dort debütierte Constantin Striebel am 8. Juli desselben Jahres im Länderspiel gegen Frankreich.