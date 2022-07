Brunnen gibt gratis Wasser und alle zapfen kräftig – jetzt dreht Behörde den Hahn zu

Seit mehr als 70 Jahren beziehen Landwirte aus einem öffentlichen Brunnen auf der Rißinsel in Obersulmetingen kostenfrei Wasser. Weil dafür die wasserrechtliche Genehmigung fehlt, wurde der Brunnen zum 1. Juli von der Ortsverwaltung geschlossen. In der Obersulmetinger Bevölkerung sorgt das bei vielen für Unverständnis und Ärger. Bei einem Ortstermin mit Vertretern aus der Landwirtschaft, dem Wasserwirtschaftsamt und der Stadt- und Ortsverwaltung deutet sich zumindest ein Kompromiss an.

„Es kann doch nicht sein, dass man den Brunnen zumacht, gerade jetzt bei den Temperaturen“, sagt Michael Brehm, der im Nebenerwerb eine Zucht mit Highland-Rindern betreibt. Die Stimmung ist aufgeheizt auf der Obersulmetinger Rißinsel. Und es liegt nicht nur daran, dass die Temperaturen schon kurz nach 10 Uhr die 30-Grad-Marke reißen. Unweit des alten Pumphäuschens, aus dem seit dem 1. Juli kein Wasser mehr sprudelt, haben sich knapp 50 Bürgerinnen und Bürger im Schatten dem landschaftlichen Lagerhaus Pappelau versammelt, um sich für den Erhalt des Brunnens einzusetzen und sich mit den Landwirten zu solidarisieren.

Wasser konnte bisher kostenlos entnommen werden

Sie sind aber auch da, um ihr Unverständnis und einen gewissen Ärger gegen diese Entscheidung gegenüber dem Wasserwirtschaftsamt und der Stadt- und Ortsverwaltung zum Ausdruck zu bringen. Denn, so der Tenor, warum wird den Obersulmetingern etwas genommen, was ihnen seit vielen Jahrzehnten ganz selbstverständlich zur Verfügung stand: frisches Wasser, das kostenlos und ohne Limitierung aus dem Grundwasser entnommen werden konnte.

Hier werden ganze Zisternen mit dem Wasser gefüllt – nur weil es umsonst ist. Das kann nicht sein. Ortsvorsteher Elmar Dehler

Für Rainer Leicht, den Sprecher der Obersulmetinger Landwirte, bedeutet der Brunnen nicht nur eine enorme Arbeitserleichterung und Zeitersparnis. Er bezeichnet die Grundwasserentnahme auch als Ressourcenschutz: „Es ist doch viel besser, wenn wir das Wasser hier entnehmen, als wenn wir Trinkwasser zum Gießen oder für den Pflanzenschutz verwenden.“ Ihm und seinen Mitstreitern gehe es darum, eine praktikable Lösung zu finden.

„Das Beste wäre, wenn wir den Brunnen geordnet weiter nutzen könnten“, so Leicht. Für ihn ist klar: „Eine willkürliche Entnahme funktioniert nicht mehr.“ Er und einige Anwesende kritisieren offen den „Wassertourismus“. Denn am Pumphäuschen würden keinesfalls nur die Obersulmetinger ihre Tanks und Fässer füllen. „Hier werden ganze Zisternen mit dem Wasser gefüllt – nur weil es umsonst ist“, sagt auch Ortsvorsteher Dehler. „Das kann nicht sein.“

In Zeiten von Trockenheit darf das Wasser nicht unkontrolliert entnommen werden

Dies beklagt auch Ulrike Stöhr vom Amt für Tiefbau und Umwelt. Sie stellt klar, dass in Zeiten der Trockenheit nicht unkontrolliert Wasser aus dem Grundwasserspeicher entnommen werden könne. „Es kann doch nicht sein, dass mit diesem Wasser die Swimmingpools daheim befüllt werden.“

Fragt man Ortsvorsteher Elmar Dehler, stand der Brunnen schon des Öfteren zur Debatte. Eben zuletzt bei der wasserrechtlichen Begehung der Riß durch das Wasserwirtschaftsamt und das Umweltamt der Stadt Laupheim. Bisher gab es laut Dehler keinen Nachweis, ob der Brunnen nur Grundwasser fördere, oder auch aus der nahe gelegenen Riß. „Aus einem Gewässer erster Ordnung darf kein Wasser entnommen werden“, erklärt Dehler im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Im Anschluss an die Begehung sei dann ein Schreiben bei der Ortsverwaltung eingegangen, in dem nach der Genehmigung gefragt worden sei. „Wir dachten, dadurch, dass der Brunnen nachweislich älter als 60 Jahre ist, haben wir da kein Problem“, so Dehler.

Zeitzeugen, aber keine Unterlagen für den Brunnenbau

Denn das Jahr 1960 ist entscheidend für eine weitere wasserrechtliche Erlaubnis. Doch laut identischen Aussagen mehrerer älterer Obersulmetinger, wurde dieser Brunnen einst von Elektroingenieur Karl Mohn, dem Gründer des E-Werks an der Riß, dem Dorf gestiftet. Damit die Landwirte ihre Felder bewässern und ihr Vieh tränken konnten. Das Problem: „Wir haben zwar Zeitzeugen. Aber bisher können wir keine Unterlagen zum Bau oder zu früheren Entnahmemengen liefern. Das können wir nicht belegen“, sagt Ortsvorsteher Elmar Dehler. Daher sei es quasi unmöglich, über die damaligen Wasserentnahmen eine Aussage zu treffen.

Diese fordert das Wasserwirtschaftsamt jedoch, um über eine künftige wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme zu entscheiden. „Damit dieser Brunnen weiter Bestand haben kann, muss er gewisse Mindestanforderungen erfüllen“, erklärt Karlfried Spieler vom Wasserwirtschaftsamt beim Ortstermin. „Das sind Spielregeln, die für alle im Landkreis gelten.“ Seine Kollegin Svenja Guth ergänzt: „Auf die ersten beiden Anfragen, die wir gestellt haben, haben wir keine Rückmeldung bekommen.“ Dennoch schließt das Wasserwirtschaftsamt einen weiteren Betrieb nicht aus. „Wir zeigen den guten Willen, den Brunnen wieder zu öffnen“, sagt Spieler mit der Forderung, dass innerhalb einer Übergangsfrist bis Ende Oktober der wasserrechtliche Antrag beim Landratsamt gestellt werde.

Wasseruhr, Verantwortlicher und Gebühren braucht es für die Zukunft

Dafür geben die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts den Obersulmetingern einige Hausaufgaben mit auf den Weg: Außer den bisher fehlenden Unterlagen braucht es künftig eine Wasseruhr sowie einen verantwortlichen Ansprechpartner. Der steht nicht nur für die Abrechnung der Gebühren von 5,3 Cent pro Kubikmeter Wasser in der Verantwortung, sondern auch dafür sorgt, dass die vorher vereinbarte maximale Entnahmemenge pro Jahr nicht überschritten wird.

Zumindest für die Übergangsfrist scheint mittlerweile eine Lösung gefunden. Am Freitagabend konnte zumindest Ortsvorsteher Elmar Dehler vermelden: „Die Wasseruhr wird bestellt, ein Verantwortlicher gefunden. Und der Antrag zum Betrieb ist bei der Stadt Laupheim als Grundstückseigentümer bestellt.“