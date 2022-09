Kneipenschlägerei eskaliert in Laupheim – Streit endet im Krankenhaus

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Sonntag vor einer Gaststätte in Laupheim gekommen. Ein 50-Jähriger wurde von einer Gruppe Männer geschlagen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es im Polizeibericht.

Streit in Gaststätte endet im Krankenhaus

Im Laufe des Samstagabends hielt sich der 50-Jährige in einer Gaststätte in der Kapellenstraße auf. Dort konsumierte er Alkohol. Hierbei soll es bereits zu verbalen Streitigkeiten mit drei weiteren Personen gekommen sein. Gegen 1.30 Uhr verlagerte sich der Streit unter den beiden Parteien vor die Gaststätte. Die Situation eskalierte und der 50-Jährige wurde wohl von der Personengruppe angegangen. Die drei Männer schlugen auf den 50-Jährigen ein, der ging letztendlich zu Boden. Danach flüchteten die Männer, den Verletzten ließen sie zurück.

Mutmaßliche Täter wurden festgenommen

Der Mann kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Personengruppe wenig später in einer anderen Gaststätte in der Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden die mutmaßlichen Täter wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen die drei Männer im Alter von 21, 25 und 26 Jahren dauern noch an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Laupheim unter Telefon 07392/ 96300 entgegen.