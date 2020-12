Streit an Weihnachten eskaliert: Onkel soll Neffen niedergestochen haben

Bei einer blutigen Auseinandersetzung am Freitag in Laupheim ist ein 44-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Sein 62 Jahre alter Onkel soll mit einem Messer auf ihn eingestochen haben.

Kurz vor 2 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag rief eine Zeugin die Polizei, weil sie im Hausflur eines Mehrfamilienhauses einen verletzten Mann gefunden hatte. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge sollen in einer Wohnung zwei Männer in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung eskalierte, woraufhin der 62-Jährige mit einem Messer auf seinen Neffen, der bei ihm zu Besuch war, eingestochen haben soll. Dabei muss er ihn lebensgefährlich verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, stellten die Beamten am Tatort sicher. Der Mann wurde am Samstag der Haftrichterin am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Sie erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl gegen ihn. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kripo versucht den genauen Hergang der Tat und die Hintergründe zu erforschen.