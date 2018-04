Stichelnder Humor kommt an

„Lieber Maxi als normal!“ lautet der neue Programmtitel des Stand-up-Comedian Maxi Gstettenbauer. Am Mittwochabend machte er damit Station im Laupheimer Kulturhaus. Lediglich etwa 120 Zuschauer sahen ein zweistündiges Comedyprogramm rund um das Erwachsenwerden des nun bald 30-Jährigen. Das überwiegend junge Publikum jedoch ließ sich von Anfang an mitreißen.

„Das ist so ein Ding, wenn du in einer Stadt spielst, wo du außerhalb übernachten musst“, traf Gstettenbauers durchweg bissiger Humor die nun Große Kreisstadt Laupheim ins Mark. Er zeigte sich doch sehr darüber verwundert, wieso er in Ulm untergebracht wurde. So wie Laupheim erging es auch anderen aktuellen Themen. Von Donald Trump über „#Me too“ bis hin zur Diskussion über das teure Datenvolumen in Deutschland griff er aktuelle Themen mit stichelndem Humor auf. Nicht ohne dabei seinen eigentlichen Erzählstrang des Erwachsenwerdens zu verlassen. Da erfuhr der Zuschauer viel aus dem Privatleben des Comedians, der sich selbst als Technikfreak bezeichnete. Auch der Zuhörer seines aktuellen Programms sollte ein wenig Ahnung von Internet, Smartphone oder Computerspielen haben, um Gstettenbauer überhaupt folgen zu können. Die Zielgruppe des Comedians dürfte bei den unter 35-Jährigen liegen.

Themen wie erstes Date, Tinder, Instagram, „Germany’s next Topmodel“, Veganer oder Fitnessstudio fanden jedoch großen Anklang bei den Besuchern im Laupheimer Kulturhaus. Manch’ Zuschauer kam an diesem Abend nicht mehr aus dem Lachen heraus. „Wenn du allen gefallen willst, gefällst du niemandem“, erklärte Gstettenbauer. Und damit dürfte er richtig liegen. Auch aus seinen bayrischen Wurzeln machte der Wahlkölner keinen Hehl.

Seine Gags unterstrich er überzeugend mit Mimik und Gestik. Manchmal bedurfte es sogar keiner Worte, um laut loslachen zu müssen. Sich selbst bezeichnete Gstettenbauer gern als „dumm“. Scharf beobachtet und gut erzählt ist jedoch sein Programm. „Komm, ich mach ein Selfie von dir“, habe er neulich von einem Pärchen in der Stadt gehört. Der Satz sei so dumm, dass er Kopfweh bereite. „Habt ihr von dem Mann gehört, der Red Bull verklagt hat, weil es keine Flügel verleiht?“, machte er sich weiter über die Menschheit lustig. Gags über sein verpatztes erstes Date bis hin zur Angst vor dem Vaterwerden folgte das jüngere Publikum dankend. So manch’ einer mag sich vielleicht sogar selbst in der einen oder anderen Geschichte wiedererkannt haben.