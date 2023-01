Stersingeraktion startet mit Aussendungsgottesdienst

Bei Königswetter ist am gestrigen Montag der Aussendungsgottesdienst gefeiert worden. Rund die Hälfte der insgesamt 28 Gruppen versammelte sich mit ihren Familien wie bereits im letzten Jahr im Garten des ehemaligen Kindergartens St. Theresia. Pfarrer Jaison Vadakkethala, der die Laupheimer Sternsinger dieses Jahr durch die Aktion begleitet, segnete traditionell zum Start der Aktion Kreide und Segensaufkleber. Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich das Organisationsteam bei Peter Mokosch, der letztes Jahr nach Ende der Aktion seinen Rücktritt verkündet hatte, mit einer Urkunde der Kirchengemeinde und einem Geschenk. Über 10 Jahre hatte er sich bei den Laupheimer Sternsingern engagiert, die letzten Jahre als Gesamtverantwortlicher. Schließlich hielt es die vielen großen, aber vor allem kleinen Könige, festlich gekleidet und voller Vorfreude, nicht länger auf ihren Bänken. Gegen 16 Uhr zogen alle Gruppen in die ihnen zugewiesenen Gebiete, um Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für notleidende Kinder zu sammeln. Noch bis 5. Januar werden die Gruppen in der Kernstadt unterwegs sein (SZ berichtete). Foto: Jürgen Pichler