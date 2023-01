Sternsinger in Untersulmetingen sammelten 6700 Euro

„Kinder stärken, Kinder schützen, in Indonesien und weltweit“ lautete das Leitwort der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen, an der sich auch 35 Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Georg und Sebastian Untersulmetingen beteiligten. Sie waren an zwei Tagen als Heilige Drei Könige gekleidet in allen Straßen Untersulmetingens unterwegs, brachten den Menschen den Segen und sammelten für Not leidende Kinder. Dank vieler Spenden kamen bisher 6700 Euro zusammen. Es besteht aber weiter die Möglichkeit zu spenden. In der Bäckerei Mast stehen Spendendosen, auch das Opfer der Krippen der Niederkirch und der Kapelle kommen der Sternsingeraktion zugute. Wie in den vergangenen Jahren werden die gesammelten Spenden verwendet, um ein Projekt des Klosters Tutzing in Argentinien, ein Projekt des Klosters Reute in Indonesien sowie ein Projekt des Klosters Sießen in Brasilien zu unterstützen. Als Abschluss der Aktion wurde der Gottesdienst am Dreikönigstag mitgestaltet.