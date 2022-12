„Stern von Bethlehem“ im Planetarium

Das Laupheimer Sternentheater zeigt über die Weihnachtsfeiertage den Klassiker „Der Stern von Bethlehem – ein himmlisches Zeichen“. Bis einschließlich 8. Januar wird im Planetarium die Legende des Weihnachtssterns beleuchtet. „Im Mittelpunkt steht die Frage: Was hat die Weisen aus dem Morgenland auf die Reise geschickt?“, sagt Michael Bischof vom Vorstand des Planetariums. Die Weihnachtsshow sei in ihrer Ausrichtung stimmungsvoll, unterhaltsam und allgemein verständlich, so Bischof. In dem familiengerechten weihnachtlichen Programm rund um den Stern von Bethlehem wird mihilfe der Planetariumstechnik ergründet, was sich am Firmament vor 2000 Jahren abspielte. Dafür tauchen die Besucher in die damals führende babylonische Himmelskunde ein. Neben der historischen Deutung der Himmelsphänomene erfahren sie Grundlegendes über den Aufbau unseres Sonnensystems und die Bewegung der Planeten. Dazu gibt es auch einen Blick an den Weihnachtshimmel: Das Vorprogramm stellt die besonderen Himmelsobjekte des winterlichen Firmaments vor und erläutert, wie man sich anhand des „Wintersechsecks“ orientieren kann.