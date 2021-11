Stefan Mross bringt die Bergweihnacht ins Kulturhaus

Die „Klingende Bergweihnacht“ mit den Stars der Schlager- und Volksmusikszene kommt am Freitag, 17. Dezember, ins Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Dieses Jahr sind mit dabei sind Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Geri der Klostertaler, Robin Leon, Nadin Meypo und Pauline.

Stefan Mross lädt die Zuhörer im Kulturhaus zu einem Abend zum Träumen und Abschalten ein. Der Musiker und Entertainer blickt auf eine lange Karriere als TV- und Schlagerstar zurück. Der Durchbruch kam vor 22 Jahren, als er den Grand Prix der Volksmusik gewann. Seit 15 Jahren präsentiert er als Moderator jeden Sonntag die ARD-Livesendung „Immer wieder sonntags“.

Seine Ehefrau Anna-Carina Woitschack stammt aus einer Familie von Puppenspielern und reiste mit dem „Märchenland“-Theater ihrer Eltern bereits im Kindesalter durch die Lande. So lernte früh, wie man es schafft, den Funken auf ein Publikum überspringen zu lassen. Durch ihre Teilnahme bei „DSDS-Deutschland sucht den Superstar“, bei der sie sich bis ins Finale vorkämpfte, wurde sie bundesweit bekannt. Ihre Fans begeistert sie mit ihrer – wie die Veranstalter schreiben – Natürlichkeit, mit Emotionen und ihrer ansteckenden positiven Lebenseinstellung .

Das Ehepaar hat bereits ein erstes gemeinsames Album aufgenommen. Die CD trägt den Titel „Stark wie zwei“, die beiden Schlagerstars haben ausschließlich Liebes-Duette aufgenommen, in denen sie „Die Liebe in all ihren Facetten“ besingen.

Als „das neue Phänomen im Schlagerbusiness“, kündigen die Veranstalter der „Klingenden Bergweihnacht“ Robin Leon an. Mit seiner frischen und jugendlichen Art, mit seinem sympathischen Lächeln und seinem Können präsentiere er den neuen Schlager.

Im Alter von acht Jahren hat Robin Leon in seiner elsässischen Heimat den ersten Trompetenunterricht genommen. Mit 19 Jahren bewarb er sich bei seinem großen Idol Stefan Mross für die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“, wo er den Wettbewerb zum ARD-Sommerhitkönig für sich entschied. Es folgte Auftritten in zahlreichen zählige TV-Shows , in nahezu jeder Rundfunkhitparade war er zu Gast. Er teilte sich ab sofort die Bühne mit sämtlichen Stars der Branche – mit Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Andy Borg und vielen anderen trat er bereits auf großen Tourneen auf.

Geri der Klostertaler wuchs in Vorarlberg auf. Hausmusik stand in seiner Familie immer auf dem Programm. Der Grundstein war gelegt und aus der musikalischen Familientradition wurde später ein Beruf. 17 Jahre lang war Geri als Sänger, Musiker und Komponist fixer Bestandteil der „Klostertaler“. Zweimal gewann er mit seiner Formation den Grand Prix der Volksmusik. Seit 2010 ist Geri der Klostertaler erfolgreich auf Solopfaden unterwegs. „Die Kraft der Heimat, sein Aufwachsen im starken Familienverband und sein musikalischer Weg machten ihn zu dem, was er heute ist: ein Vollblutmusiker, der auf der Bühne alles gibt und ein Mensch, der weiß, was im Leben zählt“, sagen die Veranstalter über ihn.

Nadin Meypo gilt als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur ist mit ihrer aktuellen Single in die Charts eingestiegen und produziert gerade ein neues Album.

Pauline gilt als die Neuentdeckung des vergangenen Jahres.In „Immer wieder sonntags“ wählten sie die Zuschauer zur ARD-Hitkönigin. Inzwischen zählt sie zu den populärsten musikalischen Vertretern aus dem Elsass.

Sie alle stehen bei der „Klingende Bergweihnacht“ auf der Kulturhausbühne. Die Veranstaltung beginnt am 17. Dezember um 19 Uhr.