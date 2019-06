Staugefahr: B30 erhält auf 4,8 Kilometern Länge neuen Belag

Autofahrer auf der B30 zwischen Ulm und Biberach brauchen in den kommenden Wochen Geduld. Denn auf einer Gesamtlänge von 4,8 Kilometern zwischen Laupheim-Nord und Laupheim-Süd wird der Fahrbahnbelag erneuert. Das teilte das Regierungspräsidium Tübingen am Montagnachmittag mit. Bereits am Montagmorgen führte die Baustelle zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt seit Montag den Fahrbahnbelag auf der B30 in Fahrtrichtung Biberach zwischen den Anschlüssen Laupheim-Süd und Laupheim-Nord erneuern. Die Baustelle sei aufgrund von diversen Schäden, wie zum Beispiel Unebenheiten, Verdrückungen und Rissbildungen in der Fahrbahn, notwendig, heißt es in der Mitteilung.

Nur eine Spur in jede Richtung

Im ersten Bauabschnitt, der von 24. Juni bis voraussichtlich zum 9. Juli dauert, werden die vorhandenen Mittelstreifenüberfahrten ertüchtigt und die vorhandenen Entwässerungseinrichtungen teilweise erneuert. Daher wird in beide Fahrtrichtungen jeweils die linke Fahrspur gesperrt und der Verkehr einspurig entlang der Baustelle geführt.

Ab Dienstag, 9. Juli, wird die Fahrspur in Fahrtrichtung Biberach gesperrt und der Verkehr für die Dauer von etwa vier Wochen einspurig auf der Gegenfahrbahn geführt. Der Anschluss Laupheim-Mitte ist in Fahrtrichtung Biberach in diesem Zeitraum gesperrt. Eine Umleitung wird über den Anschluss Laupheim-Süd ausgeschildert.

Kosten belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro

Entsprechende Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, wird die Fahrbahndeckenerneuerung bis zum 2. August abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Arbeiten wird auch der Anschluss Laupheim-Mitte wieder für den Verkehr freigegeben. Die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.