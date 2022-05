Starker Nachwuchs des HRW VR Talentiade

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Noah Welser und Fabian Burkert haben den HRW Laupheim beim Bezirksentscheid des Jahrgangs 2011 in Leutkirch stark vertreten. Sie wurden zusammen mit drei anderen Spielern für den Landesentscheid am 3. Oktober auf HVW-Ebene nominiert. Mit großem Engagement maßen sich insgesamt 27 Jungen und 18 Mädchen unter den Augen der Sichter des Bezirkes Bodensee-Donau. Beim Bezirksentscheid mussten sie ihre koordinativen und athletischen Fähigkeiten zeigen und in Mannschaften gegeneinander Handball spielen. Wir gratulieren Noah und Fabian für ihre starke Leistung. Die Beiden freuen sich schon auf den Landesentscheid.