Starke Premiere mit „Pink Panther“

Schon Kult in Laupheim ist die Jazznight in der städtischen Musikschule. Einmal im Jahr zeigen dabei verschiedene Jazz- und Popensembles ihr Können. In diesem Jahr stand der Abend unter dem Motto „heiße Jazz- und Popmusik aus aller Welt“.

Dicht gedrängt standen die zahlreich erschienenen Besucher. Flotte Rhythmen drangen aus dem Saal der Musikschule Gregorianum.

Motivierte Schülerinnen und Schüler der Musikschullehrer Joe Fessele, Klaus Natterer, Igor Schiele, Norbert Streit und des Musikschulleiters Richard Brenner sowie die Big Band des Carl-Laemmle-Gymnasiums Laupheim verwandelten die Räumlichkeiten der Musikschule Laupheim am Freitagabend in einen Laupheimer Jazzclub.

Erstmals mit dabei war in diesem Jahr das neu gegründete Sax Ensemble unter der Leitung von Norbert Streit. Mit dem „Pink Panther“ oder „Amen“ gelang dieser Gruppe eine hervorragende Premiere. Etwas rockiger ging es bei der Band „My Generation“ zu.

Mit so bekannten Werken wie „Californication“, „Boulevard of Broken Dreams“ oder „Basket case“ überzeugten die jungen Musiker. Etwas leisere Töne schlugen Joshua Beck (Gesang) und Patricia Besler (Klavier) an. Dagegen füllte die Big Band „Squib Cakes“ des Carl-Laemmle-Gymnasiums wiederum mit vollem satten Klang die fast zu kleine Bühne der Musikschule. Unter der Leitung von Georg Schmälzle zeigten die jungen Musiker in einem gut 30minütigen Auftritt, was so alles in ihnen steckt. Ein begeistertes Publikum dankte es ihnen.

Nicht weniger Applaus erhielt anschließend die Jazzpool-Band unter der Leitung von Joe Fessele. Spätestens beim „Soulbossanova“ konnte sich wohl keiner der Zuhörer den gehörten Rhythmen entziehen und wippte ganz automatisch mit. Zu vorgerückter Stunde traten dann noch das „Jazz7tet“ und die Gruppe „Soulkitchen“ auf. Joe Fessele führte auf gekonnte Weise durch den Abend und der Freundeskreis der Musikschule Laupheim bewirtete die Gäste. In lockerer heiterer Atmosphäre klang ein gelungener und gut besuchter Jazzabend in Laupheim aus.