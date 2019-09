Starke HSG Albstadt kommt nach Laupheim

Der HRW Laupheim spielt am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Rottumhalle gegen die bisher ungeschlagene HSG Albstadt. „Wir erwarten mit der HSG Albstadt einen starken Aufsteiger, der mit zwei Siegen aus zwei Spielen gestartet ist“, sagt HRW-Trainer Roland Kroll. „Für uns wird es wichtig sein, die richtigen Schlüsse aus der Niederlage am vergangenen Wochenende zu ziehen.“

Am vergangenen Sonntag unterlag der HRW Laupheim der SG Lauterstein mit 22:30. Nach den ersten 13 Minuten lagen die Laupheimer Handballer mit 0:6 zurück und liefen über das komplette Spiel diesem Rückstand hinterher. Endergebnis aus Laupheimer Sicht: 22:30.

Nun kommt die HSG Albstadt, die einen perfekten Saisonauftakt hinter sich hat. Gleich zweimal in Folge gewann der Aufsteiger, der in der vergangenen Saison den ersten Platz in der Landesliga belegt hatte. Dabei kompensierte das Team von Trainer Nenad Gojsovic beim Spiel gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf sogar den Ausfall von drei Stammspielern und gewann die Begegnung mit zwei Toren Unterschied. „Albstadt war in der Vergangenheit immer ein sehr schwer zu spielender Gegner“, sagt HRW-Betreuer Sven Stührmann. „Wir erwarten auch am kommenden Wochenende eine schwere Begegnung für uns.“

Allgemein zeichnet sich die HSG Albstadt durch eine sehr gute Abwehr mit einem der besten Torhütern der Liga aus. Im Angriff läuft bei der HSG viel über Patrick Lebherz, der die Trikotnummer 27 trägt. Der wurfgewaltige Spieler hat in der laufenden Handball-Württembergliga-Saison im Schnitt zehn Tore für seine Mannschaft beisteuern können.

Anderson beim HRW dabei

So wird der HRW Laupheim alles daran setzen, erneut die Rottumhalle als Sieger zu verlassen. In dieser Begegnung ist dann auch wieder der australische Nationalspieler Tim Anderson mit am Bord. Noch unklar ist, ob Stammspieler Robin Pohl eingesetzt werden kann.