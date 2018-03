Stammtisch mit Spaß am gemeinsamen Singen

Der Laupheimer Musikantenstammtisch ist eine lockere Gruppe von Musikanten aus Laupheim und der Umgebung. Die Mitglieder trafen sich über Jahre regelmäßig, aber im vergangenen Herbst war die Luft raus. Man hörte vorübergehend auf. Nun soll es eine Neuauflage geben – mit Neuerungen.

Die Musikfreunde trafen sich monatlich zum Musizieren im Wirtshaus. Dabei war es ihnen sehr wichtig, die Gemeinsamkeit zu pflegen. Das unterscheidet den Laupheimer Musikantenstammtisch von den zahlreicheren Veranstaltungen im Oberland, bei denen immer ein Solist, ein Duo oder Trio Musik „vorspielt“. Die Musikanten und die zahlreichen Gäste im Laupheimer Gasthaus haben diese Art und Weise, die Treffen gemeinsam zu gestalten, mit viel Zuspruch honoriert.

Im Herbst aber kamen immer weniger Musikanten und es war einfach „die Luft raus“. Das führte dazu, dass der Organisator Thomas Hermann dem Stammtisch eine schöpferische Pause verordnete.

Mit dem neuen Team im Gasthaus „Drei Mohren“ soll nun wieder neuer Schwung in den Laupheimer Musikantenstammtisch gebracht werden. Neu dabei ist der Mittwoch als Stammtisch-Tag. Einige eifrige Besucher hatten sich dafür ausgesprochen, vielleicht den Freitag zu verlassen. Auch der neuen Wirtin, Vera Bukonja, wäre der Mittwoch lieber. Drum treffen sich Musikantfreunde aus der Region mit Lust am gemeinsamen Musizieren an jedem dritten Mittwoch im Monat im Gasthaus „Drei Mohren“ in Laupheim.

Als Neuerung ist geplant, ein Wirtshaussingen zu implementieren. Der Stammtisch will keine Konkurrenz zu schon bestehenden Veranstaltungen machen, sondern sich auf Songs der 60er, 70er und anderer Jahre konzentrieren und diese mit den Gästen gemeinsam singen. Ein Textheft dafür ist schon in Arbeit.