Städtische Jugendarbeit lädt Familien zum Austausch für den „Urlaub daheim“ ein

Die Ferienzeit hat begonnen, und der Sommerurlaub findet für manche Familien dieses Jahr daheim statt. Daher bietet die städtische Jugendarbeit am Jugendhaus ab sofort eine Möglichkeit, den „Urlaub zu Hause“ interessant, abwechslungsreich und kreativ zu gestalten, unter anderem über ein Austausch- und Ideenboard für Familien und Teilnehmer.

Das Banner mit Strandmotiv am Jugendhaus verweist darauf: „Urlaub? Zuhause. Ideen:“ Ein Pfeil zeigt auf den Schaukasten und das Schaufenster. Im Schaukasten können sich Eltern und Kinder zuerst informieren. Gibt es spaßige, interessante oder außergewöhnliche Orte in der Nähe? Was kann man als Familie dort tun? Solche Informationen können über einen QR-Code am Board eingescannt werden. Ebenfalls wird die Möglichkeit gegeben, eigene Reiseziele für andere Familien zugänglich zu machen.

Empfehlung aufschreiben und reinhängen

Das Austauschboard ist nicht abgeschlossen. Man kann Stift und Zettel aus dem Inneren nehmen, eine Empfehlung aufzuschreiben und mit einem Magnet in den Kasten zu hängen. Auch die städtische Jugendarbeit will hier immer wieder Ideen für Familien hinterlassen.

Die städtische Jugendarbeit empfiehlt für den „Urlaub zu Hause“ zum Beispiel auch verschiedene sogenannte „Actionsbounds“ wie „Kinderfest to go“ oder den „Laupfroschbound“. Hierfür muss die „Actionbound“-App heruntergeladen und der im Schaufenster hinterlegte jeweilige Code eingescannt werden.

Caching-Tour mit Schatzsuche

Beim „Geocaching“ muss mit bestimmten Geräten gespielt werden, welche im Jugendhaus nach Anfrage erhältlich sind. Bei schönem Wetter ergibt die vorbereitete Caching-Tour einen ausgiebigen Spaziergang, welcher mit einer spannenden Schatzsuche verbunden wird.

Jugendarbeit ist ansprechbar

Bei Rückfragen zu den Angeboten steht die städtische Jugendarbeit zu Verfügung, entweder telefonisch in der Rabenstraße 43 unter der Nummer 07392/96 86 33, auf Facebook oder Instagram.