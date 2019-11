Stadtverwaltung warnt vor Keimen im Trinkwasser im Süden Laupheims

Bei einer Prüfung von Wasserproben am Donnerstag in der Fockestraße sind bei zwei Proben coliforme Keime festgestellt worden. Das teilt die Stadtverwaltung Laupheim mit.

Daher bestehe ab sofort ein Abkochgebot für das Trinkwasser. Betroffen davon sind Bewohner des Gebiets

Zeppelinstraße,

Biberacher Straße,

B30

und das gesamte Gebiet, das von diesen Straßen im Süden Laupheim umfasst wird.

Die Wasserwerke haben bereits mit der Chlorung des Wassers begonnen. Im restlichen Stadtgebiet wurden keinerlei kritische Keime festgestellt.

Es wurden Proben am Wasserturm und am Marktplatz genommen. Sobald im betroffenen Gebiet die Wasserqualität wieder gewährleistet ist, will die Stadt darüber informieren.

Bis dahin bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger im betroffenen Gebiet das Trinkwasser abzukochen.