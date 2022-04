Stadtverwaltung optimiert Hallenbelegungen

Um sowohl die Zusammenarbeit mit den Vereinen weiter zu fördern als auch das Thema Digitalisierung stärker voranzubringen, bietet die Stadtverwaltung ein neues Hallenbuchungssystem an. Über einen Link auf der Homepage der Stadtverwaltung kommen Interessierte direkt auf die neue Seite. Hierzu wird der Bereich Kultur- und Freizeit, dann der Unterpunkt Sport- und Freizeit angeklickt und danach der Unterpunkt Turn- und Sporthallen ausgewählt.

Bis das neue System jetzt an den Start gehen konnte, war ein halbes Jahr Vorbereitungszeit notwendig, in dem intensiv recherchiert, verglichen und die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt wurden. Bisher wurden die Buchungen der Hallen händisch über Excellisten verwaltet, was weniger übersichtlich und wesentlich aufwändiger war. Das neue System bietet gleich mehrere Vorteile. So können Interessierte sich schnell und unkompliziert darüber informieren, welche Hallen zu welchen Zeiträumen bereits gebucht sind und wo noch freie Kapazitäten bestehen. Die Hallenbuchung wurde ebenfalls erleichtert, indem Ansprechpartner der Vereine und Schulen einen jeweils eigenen Zugriff auf die Buchungsmöglichkeiten haben. Damit können sie bestimmte Hallen und die jeweiligen Wunschzeiträume auswählen und eine Anfrage schicken. Sind die Zeiträume frei und überschneiden sich nicht mit anderen Buchungen, so wird die Buchung angenommen.

In der ersten Pilotphase sind bisher die städtischen Hallen aufgenommen, die Hallen der Ortsteile sollen bald folgen. Somit stehen aktuell die Rottumhalle, die Herrenmahdhalle sowie deren Gymnastikraum, die Mehrzweckhalle, die Bronner Berg Halle, die Bühler Halle, das Gretel-Bergmann-Stadion, der Kunstrasen sowie die Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule und der Lichthof der Friedrich-Adler-Realschule zur Verfügung. „Nachdem wir mit dem Bau der neuen Sporthalle in Bihlafingen sowie dem Bau der Dreifachsporthalle bereits stark die Sportstättenentwicklung vorangebracht haben, ist das neue Hallenbuchungssystem die perfekte digitale Ergänzung hierzu. Es erleichtert sowohl den Schulen als auch den Vereinen die Buchung und der Stadtverwaltung die Verwaltung. Damit wird ein digitales Angebot geschaffen, welches für alle einen absoluten Mehrwert bietet“, freut sich Erste Bürgermeisterin Eva Britta Wind.

Das Projekt rund um das neue Hallenbelegungssystem hat Niklas Pfeffer betreut und umgesetzt. Bei Fragen rund um das System steht er telefonisch unter 07392/70 42 76 oder per Mail unter niklas.pfeffer@laupheim.de zur Verfügung.