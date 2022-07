Stadtkapellenjugend präsentiert sich am Freitag bei einem Konzert

Die Stadtkapellenjugend gibt am Freitag, 15. Juli, ein kleines Konzert. In einem abwechslungsreichen Programm zeigen die Flöten Kids, die Brass Kids und das Jugendblasorchester mit ihren musikalischen Leitern MD Dr. Rustam Keil und Simone Schuster, was sie in den vergangenen Monaten eingeübt haben.

Mehr als 70 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren werden auf der Bühne stehen. Die Jugendorchester werden in Kooperation mit der Städtischen Musikschule Gregorianum geführt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr und findet im Schulhof der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule statt. Bei schlechtem Wetter wird in die Mensa ausgewichen. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an das Konzert können sich interessierte Kinder und Jugendliche und deren Eltern über die Möglichkeiten einer musikalischen Ausbildung und die Jugendarbeit der Stadtkapelle Laupheim informieren. Nach den Sommerferien ist wieder der optimale Zeitpunkt für einen Einstieg. Anfänger, Fortgeschrittene, Quer- und Wiedereinsteiger sind willkommen.

Die Flöten Kids sind eine seit mittlerweile vielen Jahren etablierte Blockflötengruppe. Neben der professionellen Blockflötenausbildung, die in Kooperation mit der Städtischen Musikschule Gregorianum erfolgt, werden die Kinder auch spielerisch an Blas- oder Schlaginstrument herangeführt – das ist die beste Grundlage für eine spätere Laufbahn in einem Orchester. Auch die frühzeitige Einbindung in das Vereinsleben ist wichtig, daher kommen Spiel und Spaß bei einem Freizeitprogramm nicht zu kurz.