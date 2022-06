Stadtkapellen-Youngsters reisen in die USA

Bald brechen Mauro Link, Anna Kehrle und Nils Grischke in die USA auf. Dort werden die drei jungen Musiker der Stadtkapelle Laupheim an dem einwöchigen Summer-Music-Camp der Ohio Northern University (ONU) teilzunehmen. Das teilt die Stadtkapelle Laupheim in einem Schreiben mit.

Das Summer-Music-Camp ist ein Angebot der Privatuniversität für amerikanische Schüler, um ihnen das Musikstudium an der ONU schmackhaft zu machen. Neben zahlreichen Ensembles, Chören und Sinfonieorchestern, werden auch Kurse wie Musiktheorie, Musikgeschichte, Dirigieren oder Gitarren- und Klavierunterricht angeboten. Die Teilnehmer können ihren „Stundenplan“ frei gestalten und auch praktische Kurse wie beispielsweise Jazz-Improvisation, Steel Drums und den Barber Shop besuchen. An den letzten beiden Tagen können die Kinder und Jugendlichen bei einem Abschlusskonzert zeigen, was sie in dieser ereignisreichen Woche alles gelernt haben.

Seit 2007 pflegt die Stadtkapelle Laupheim Beziehungen zu dem amerikanischen Hornisten und Hochschullehrer Thomas Hunt. Er hat viele Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet. Seit seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten lehrt er Musik an verschiedenen Colleges, ebenso das Horn an der ONU. Mit dem Ohio Northern University Wind Orchestra unternahm er schon drei Deutschlandreisen, und jedes Mal war Laupheim eine „Muss“-Station, heißt es im Bericht der Stadtkapelle weiter.

Seit 2011 lädt Hunt junge Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle zum Besuch des Summer-Music-Camps an die Universität ein. Dieses Jahr wurden die Stadtkapellen-Musiker von Professor Waters zur Teilnahme eingeladen, um eine Woche lang das amerikanische College-Leben kennenzulernen. Waters ist Schlagzeugprofessorin an der Ohio Northern University.

Für alle Interessierten werden die drei Teilnehmer in einem Online-Videoblog über ihre Erlebnisse an der ONU berichten. Die Videoblogs sind dann am Samstag auf der Instagram- sowie auf der Facebook-Seite der Stadtkapelle zu finden: www.instagram.com/mv_sk_laupheim und www.facebook.com/StadtkapelleLaupheim.