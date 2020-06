Stadtkapelle sorgt für Heimatfest-Gefühl

Donnerstag nächste Woche, am 25. Juni, hätte es begonnen: das Kinder- und Heimatfest, Laupheims Fest der Feste. Mit dem Paradekonzert der Stadtkapelle am oberen Marktplatz hätte es wie stets seinen freudigen Auftakt genommen. Doch wie alle anderen Großveranstaltungen musste auch diese wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Gefeiert werden darf nur zu Hause – ein „Heimatfest dahoim“.

Die Stadtkapelle Laupheim, als einzige Gruppe bei allen Kinder- und Heimatfesten seit 1877 dabei, will freilich auch in diesem Jahr nicht aussetzen. In einer Pressemitteilung kündigt sie an, mit Musik für ein gewisses Quantum Heimatfestflair sorgen zu wollen. Was könne dafür passender sein als das Kinderfestlied „Am Himmel hoch die Sonne glänzt“?

Musiker ziehen in kleinen Gruppen durch die Stadt

Die Stadtkapelle will sich an den Festtagen in kleinere Gruppen aufteilen. Dies ermögliche die Einhaltung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln. An zahlreichen Plätzen der Stadt, vor allem in den Wohngebieten, werden die Musiker in Festuniform auftauchen und kurze Auftritte mit dem Kinderfestlied geben. Wo genau die Auftritte stattfinden werden, ist ein streng gehütetes Geheimnis.

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle freuen sich immer über Zuhörer und Fans. Auch bei dieser Aktion darf gerne applaudiert werden. Es wird aber gebeten, die Abstandsregeln einzuhalten und die Bildung größerer Menschenansammlungen zu vermeiden.

Zuschauer können sich an der Aktion beteiligen – und etwas gewinnen

Die Zuschauer können sich auch selbst an der „Heimatfest dahoim“-Aktion der Stadtkapelle beteiligen und dabei sogar ein kleines Geschenk zum Fest gewinnen. „Wenn Sie an den Festtagen eine der Stadtkapellen-Gruppen spielen sehen, nehmen Sie ein Foto, ein Selfie oder ein Video von sich, Ihrer Familie und der kleinen Stadtkapelle auf“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Aufnahme soll unter Angabe des Namens und der Adresse per E-Mail an die Adresse heimatfest-dahoim@ stadtkapelle-laupheim.de gesendet werden.

Mit der Einsendung willigt der Urheber der Aufnahme ein, dass die Stadtkapelle Laupheim diese auf ihrer Internetseite und ihren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram unter Nennung des Namens des Urhebers veröffentlichen darf. Unter allen Einsendungen werden fünf „Heimatfest dahoim“-Sets verlost und noch vor dem Ende des Kinder- und Heimatfests an die Gewinner ausgeliefert.

Wer keinen der Live-Auftritte beim „Heimatfest dahoim“ miterleben kann oder das Kinderfestlied noch öfters zu Hause hören möchte, kann sich eine CD kaufen. Sie ist ab Montag, 22. Juni, zu den üblichen Öffnungszeiten in der Rats-Apo-theke erhältlich. Der Kostenbeitrag ist 5 Euro.