Stadtkapelle Laupheim plant kleine Adventsaktion

Die Corona-Pandemie mit den damit einhergehenden Beschränkungen hat erhebliche Auswirkungen auf das Vereinsleben und die Aktivitäten der Stadtkapelle Laupheim, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Während im Sommerhalbjahr die Proben noch in eingeschränktem Umfang mit reduzierten Besetzungen, Abstand und einem umfassenden Hygienekonzept möglich waren, musste aufgrund der seit Anfang November verhängten Kontaktbeschränkungen der Probenbetrieb für die Aktiven vollständig eingestellt werden. „Das ist insofern besonders bedauerlich, weil die musikalischen Leiter der Orchester gemeinsam mit dem Vorstandsteam ein Ensemble-Konzert mit mehreren Durchgängen für kleine Teilnehmerkreise am dritten Adventssonntag geplant und vorbereitet hatten“, schreibt der Verein.

Gesundheit geht vor

Doch der Gesundheitsschutz gehe vor, und so stoßen die Vorgaben bei den Vereinsverantwortlichen auf volles Verständnis. Trotz aller Beschränkungen: Für die Adventssonntage wird eine kleine Aktion vorbereitet, bei der die Musikerinnen und Musiker alleine oder gemeinsam mit ihren Familien in heimischen Gärten, auf Balkonen und aus Fenstern vorweihnachtliche Stimmung verbreiten wollen.

Aufgrund der Kooperation mit der Städtischen Musikschule kann der Probenbetrieb für das gemeinsame Jugendblasorchester in Form von Registerproben aktuell weitergehen. Der musikalische Unterricht für Kinder und Jugendliche findet unverändert statt. Besonders erfreulich sei, dass auch in diesem Jahr einige Kinder und Jugendliche zu den Flötenkids und zu den Jugendorchestern dazugestoßen sind – die Mitgliederzahlen in allen Abteilungen des Vereins sind stabil.

Zeit wird genutzt

Die Zeit ohne Proben und Auftritte wird von den Verantwortlichen der Stadtkapelle bestmöglich genutzt: Die Vorstands- und Gremienarbeit findet zwischenzeitlich per Telefon- und Videokonferenzen statt, Werbefilme wurden gedreht, es wird intensiv im Archiv gearbeitet, und in die Digitalisierung der Vereinsverwaltung wird während des Musizier-Moratoriums investiert, um die Stadtkapelle auch in diesem Bereich fit für die Zukunft zu machen.

Auch an neuen Auftritts- und Veranstaltungsformaten für das kommende Jahr feilt die Stadtkapelle. Dies alles mit dem klaren Ziel vor Augen: Sobald es die Rahmenbedingungen erlauben, will der Verein schnell wieder nach außen wie nach innen aktiv sein und Musik für die Laupheimerinnen und Laupheimer machen.

Alle geplanten Investitionen wurden umgesetzt

„Es zeichnet sich nach jetzigem Stand ab, dass die Stadtkapelle trotz vieler ausgefallener Veranstaltungen 2020 finanziell mit einem ,blauen Auge’ davon kommt“, schreibt der Verein. Dank einiger Spenden und Zuschüsse konnten alle für das Jahr geplanten Investitionen, darunter Schülerinstrumente und eine große Ersatzbestellung für den Uniformenbestand, planmäßig umgesetzt werden.

Auch wenn Planungen für das kommende Jahr nur mit vielen Fragezeichen angestellt werden können: Ein vorläufiger Terminkalender ist bereits erstellt. Dabei sind schon jetzt einige Veranstaltungen definitiv abgesagt: Der traditionelle Musikerball, die größte Hallenfasnets-Veranstaltung der Region, wird 2021 nicht stattfinden können. Ausgelassene Fröhlichkeit mit Abstandsregeln und Hygienekonzept – das wird nach Ansicht der Verantwortlichen nicht funktionieren. Und so macht sich das Fasnets-Team schon Gedanken um ein digitales Ersatzformat „Musikerball 2.0“. Mehr dazu wollen die Musiker an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten.