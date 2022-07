Stadtkapelle bietet Musik aus „Bella Italia“

Die Stadtkapelle Laupheim lädt für Samstag, 23. Juli, zu einem sommerlichen Abendkonzert in den Pfarrgarten der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus in Laupheim auf den Kirchberg ein. Das Konzert steht unter dem Motto „Bella Italia“ und wird Mittelmeer- und Urlaubsgefühle nach allerfeinstem Gusto nach Laupheim bringen, heißt es in einer Ankündigung der Stadtkapelle.

Gespielt wird italienische Musik und Werke von Komponisten aus Italien. Beginn ist um 20 Uhr, Sitzplätze können ab 19.30 Uhr eingenommen werden, Reservierungen sind nicht möglich.

Musikdirektor Rustam Keil hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das die Besucherinnen und Besucher unterhalten wird. Unter anderem wird die Overtüre zur komischen Oper „Die Italienerin in Algier“ aus der Feder von Gioachino Rossini zu Gehör gebracht, bei dem die Musikerinnen und Musiker ihr ganzes Können unter Beweis stellen werden. Als besonderes Schmankerl hat Keil eigens für das Konzert weltbekannte italienische Volkslieder und Schlager zu einem Potpourri arrangiert. Bekannte Stücke wie der „Florentiner Marsch“ werden das Konzerterlebnis abrunden.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Stadtkapelle bietet aber eine Spendengelegenheit für die ehrenamtliche Vereinsarbeit an. Bei schlechtem Wetter muss das Konzert ausfallen.

Anschließend verabschiedet sich die Stadtkapelle in die Sommerpause, in der die Musikerinnen und Musiker bei einem eigens organisierten Sommerferienprogramm die Kameradschaft pflegen werden, ehe man sich dann ab September auf die kommenden Konzerte im Herbst und vor Weihnachten vorbereiten wird.