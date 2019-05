Stadtgeschichte als eindrucksvolles Klangerlebnis

Mit ihrer eigens für die Stadt Laupheim komponierten Heimat- und Kinderfestmesse hat die Kirchenmusikerin Naho Kobayashi den Bürgern von Laupheim zum 150-jährigen Stadterhebungsjubiläum ein wunderbares Geschenk gemacht.

Bei der Uraufführung der Messe am Sonntagnachmittag in der vollbesetzten Marienkirche gaben sich die Besucher ergriffen dem eindrucksvollen Klangerlebnis hin. Zwischen den einzelnen Teilen der Messe regten Kinder und Jugendliche mit kleinen Geschichten zum Nachdenken an. Das Ganze wurde umrahmt mit einer Bilderschau vom Laupheimer Fotokreis zum Heimat- und Kinderfest und Ansichten von Laupheim im Wandel der Jahreszeiten.

OB Rechle erfreut

Sehr erfreut zeigte sich auch Oberbürgermeister Gerold Rechle über die Uraufführung einer eigenen Messe zum Heimat- und Kinderfest. Er zitierte den italienischen Komponisten Claudio Antonio Monteverdi: „Ich weiß, dass man schnell komponieren könnte, aber schnell und gut geht nicht“. So habe sich auch Naho Kobayashi seit dem letzten Sommer mit ihrem Werk beschäftigt. Herausgekommen sei eine Komposition mit 17 Orchesterstimmen für das Kammerorchester Laupheim und Chorsätzen für den Kirchen- und Projektchor, den Kinderchor St. Petrus und Paulus und den Kinderchor der Musikschule Gregorianum. Rund 120 Erwachsene, Kinder und Jugendliche wirkten mit. Mit einem „ganz, ganz herzlichen Vergelt`s Gott“, dankte Rechle der Kirchenmusikerin und Komponistin Kobayashi für „ihren überragenden Einsatz“. Das Heimat- und Kinderfest sei für Laupheim so etwas wie die fünfte Jahreszeit, sagte der Oberbürgermeister. „Auch in alle Welt zerstreute Laupheimer kommen zum Heimat- und Kinderfest gerne wieder nach Hause.“

Mit seinen Komplimenten hatte er nicht zu viel versprochen. Das Kammerorchester begann mit der Ouvertüre zur Messe, bei der sich schon einige Melodien aus dem Heimatfestlied wiederfanden. Diese Melodien und auch Liedtextauszüge zogen sich durch alle Messeteile. So wurde das Kyrie etwa erweitert: „Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken ziehen. Am Himmel hoch die Sonne glänzt, die Lerchen jubilieren.“ Orchester und Chöre harmonierten sehr schön miteinander, und die Zuhörer lauschten ergriffen. Naho Kobayashi führte die Ensembles sicher und präzise.

Der erste Sonnenstrahl

„Möge der erste Sonnenstrahl das Auge des traurigsten Menschen treffen - lieb Vater und lieb Mütterlein vergesset heut die Sorgen“, führte eine Sprecherin hin zum Gloria.

Die Texte, welche die Verbindung zwischen den einzelnen Messeteilen schafften, gaben den Menschen auch Anregungen für ihren eigenen Alltag. So wurde zum Credo und Glaubensbekenntnis der alte Straßenkehrer aus Michael Endes Roman „ Momo“ zitiert: „Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.“

Und auch die Geschichte eines alten Indianers über die beiden Wölfe, die in seinem Herzen kämpfen, sollte zeigen, dass es an jedem Einzelnen liegt, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. „Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? “ sagte der alte Indianer zu seinem Enkel. „Es ist, als ob da zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend.“ Welcher der beiden werde denn den Kampf um das Herz gewinnen?, fragte der Junge. „Der Wolf, den ich füttere“, antwortete der Alte.

Nach dem mit Inbrunst gesungenen „ Vater unser“ und dem „ Agnus Dei“ brandete tosender Beifall auf in der Marienkirche. Die Besucher zollten den Akteuren und einer strahlenden Naho Kobayashi mit stehenden Ovationen Respekt und Anerkennung. Am Ende erschallte noch aus hunderten von Kehlen das „Laupheimer Heimatfestlied“ und die meisten hätten wohl am liebsten gleich weitergefeiert. Gelegenheit, sich nochmals auf diese schöne Komposition einzulassen, gibt es am Heimatfestsonntag, 7. Juli, beim Festgottesdienst in der Peter- und Paul Kirche.