Stadtbibliothek Laupheim ist wieder geöffnet

Die Stadtbibliothek im Rathaus hat ab dieser Woche wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Das teilt die Stadt mit. Allerdings bleibt die Schulmediothek am Schulcampus bis auf weiteres geschlossen. Alle ausgeliehenen Medien, deren ursprünglicher Rückgabetermin zwischen dem 11. März und dem 4. Mai lag, wurden bis zum Dienstag, den 2. Juni verlängert. Schüler sollen ihre Medien aus der Schulmediothek ebenfalls bis zum 2. Juni in der Stadtbibliothek abgeben, heißt es in der Mitteilung.

Der Betrieb in der Stadtbibliothek läuft wegen der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nur eingeschränkt. Der Aufenthalt in der Bibliothek soll sich auf die Ausleihe und Rückgabe der Medien beschränken und so kurz wie möglich sein. Der Zugang zur Bibliothek wird auf maximal zehn Besucher gleichzeitig beschränkt. Außerdem besteht Mundschutzpflicht und die Mindestabstände müssen beachtet werden. Aus Hygienegründen stehen der Kopierer, die Internet-PCs und die Toiletten nicht zur Verfügung.