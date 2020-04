Stadtbibliothek Laupheim öffnet wieder am 5. Mai

Die Stadtbibliothek Laupheim hat ab Dienstag, 5. Mai, wieder geöffnet. Sie wurde im März ebenso wie andere städtische Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie für den Besucherverkehr geschlossen. Derzeit würden noch Vorbereitungen und bauliche Vorkehrungen getroffen, um alle hygieni- schen Sicherheitsvorgaben zu gewährleisten, teilte das Rathaus mit.

Die Nutzer der Bibliothek haben nach der Wiedereröffnung vier Wochen lang Zeit, entliehene Medien abzugeben. Es werden so lange keine Säumnisgebühren erhoben.

Maximal zehn Besucher gleichzeitig

Die Wiederöffnung erfolgt unter Auflagen: Der Zugang zur Bibliothek wird auf maximal zehn Besucher gleichzeitig beschränkt. Das Büchereiteam bittet darum, einzeln zu kommen und nur kurz zu verweilen, damit auch andere zum Zug kommen. Außerdem wird darum gebeten, die Bücherei mit Mundschutz zu betreten und die Abstandsregeln zu beachten.

In der Bibliothek wurde eine neue Wegeführung eingerichtet. Der Eingang bleibt gleich; hinaus geleitet werden die Besucher über die Seitentür im Zeitschriftenraum.

Um einen zu hohen Besucherandrang an den ersten Öffnungstagen zu vermeiden, wird darum gebeten, auf die Folgewochen auszuweichen. Erfahrungsgemäß sind die Samstage besonders stark frequentiert, also besser einen anderen Öffnungstag wählen, zum Beispiel den Mittwoch- oder Donnerstagnachmittag. So lassen sich lange Wartezeiten vermeiden.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr; am Donnerstag außerdem von 9.30 bis 12 Uhr; Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr.