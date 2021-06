Stadtbibliothek eröffnet am 7. Juli am neuen Standort König-Wilhelm-Straße 7

Nun ist es soweit: Am Mittwoch, 7. Juli, öffnet die Stadtbibliothek ihre Türen am neuen Standort in der König-Wilhelm-Straße 7. In sanierten und umgebauten Räumlichkeiten, die zuvor von der Textilkette Charles Vögele belegt waren, hat die Bücherei jetzt auf zwei Etagen eine Bleibe.

In einem dreitägigen Umzug waren mehr als 20 000 Romane, Sachbücher, Zeitschriften, DVDs, Hörbücher und andere Medien vom alten Standort im Rathaus in die neuen Bibliotheksräume transportiert worden. Jetzt stehen noch einige Arbeiten im Innenausbau aus. Aufgrund von Materialknappheit und Schwierigkeiten in der Lieferkette kann nicht alles vor der Eröffnung vollendet werden.

„Auch wenn noch Arbeiten im Innenbereich ausgeführt werden müssen, war es uns ein großes Anliegen, die Stadtbibliothek so bald wie möglich wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie ist eine wichtige Anlaufstelle für Lesefreunde und ein beliebter Ort des Austauschs, daher freuen wir uns sehr, dass dieser Ort wieder für alle zur Verfügung steht“, sagt die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind.

Neu: das Selbstverbucher-Terminal

Nach der Wiedereröffnung kann nun in lichtdurchfluteten, offenen Räumen gestöbert und geschmökert werden. Im Erdgeschoss können die Medien abgegeben und ausgeliehen werden. Neu ist das Selbstverbucher-Terminal, an dem die Nutzerinnen und Nutzer selbstständig ihre Medien abgeben und ausleihen können.

Darüber hinaus ist die untere Etage ganz den jungen Leserinnen und Lesern gewidmet. Dort ist der Kinderbereich mit einer großen Auswahl an Bilder- und Kinderbüchern untergebracht. Neben den beliebten Tonies sind hier auch CDs und Filme für Kinder sowie Comics und Zeitschriften zu finden. Für die Kleinen wurde zudem eine eigene Leselandschaft geschaffen.

Im Obergeschoss warten Bestseller und Neuerscheinungen darauf, entdeckt zu werden. Ebenso kommen Freunde von Romanen, Krimis und Sachbüchern auf ihre Kosten. Der Zeitschriften- und Lesebereich ist direkt an der großen Fensterfront angesiedelt.

Zugang ist jetzt barrierefrei

„Der Umbau und der Umzug waren wirklich eine immense Herausforderung, aber genauso eine große Chance. Die technische Ausstattung ist hier nun weit besser, als dies in den alten Räumlichkeiten der Fall war. Zudem können jetzt auch Menschen mit Behinderung die Stadtbibliothek besuchen. Bei der Umsetzung der Pläne wurde großes Augenmerk auf Barrierefreiheit gelegt“, erklärt Christiane Scherer, die Leiterin der Stadtbibliothek.

„Wir freuen uns sehr, dass dieses Großprojekt in Kürze der Öffentlichkeit zur Verfügung steht“, sagt die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind. „Mit der neuen Stadtbibliothek wurde ein wirklich schöner und einladender Raum zum Austausch und zur Kommunikation geschaffen.“

Die Stadt Laupheim hat die Räumlichkeiten für die Bücherei im Gebäude König-Wilhelm-Straße 7 für rund 1,3 Millionen Euro von der Immobiliengesellschaft der Kreissparkasse Biberach erworben. Die Kosten für Umbauten und Ausstattung waren mit rund 880 000 Euro veranschlagt worden.

Öffnungszeiten und Corona-Regeln

Die Öffnungszeiten der neuen Stadtbibliothek sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr und Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr.

In der Bibliothek gelten, trotz der aktuell niedrigen Infektionszahlen, weiterhin die gängigen Hygieneregeln. So muss beim Eintritt eine medizinische Maske getragen werden, der Mindestabstand muss eingehalten werden.

Die Stadtverwaltung bittet die Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek, die ersten Besuche etwas kürzer zu halten. „Da vermutlich viele Leserinnen und Leser der neuen Stadtbibliothek einen Besuch abstatten möchten, jedoch die Anzahl der Personen im Gebäude coronabedingt limitiert ist, wäre es gut, wenn die gesamte Öffnungszeit genutzt wird“, heißt es in einer Pressemitteilung.