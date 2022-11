Stadt verabschiedet Mitarbeiter in den Ruhestand

Die Stadtverwaltung hat am vergangenen Dienstag städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Dieses Jahr haben Gabriele Emmenlauer, Barbara Eble, Sybille Funk, Franz Krug und Josef Schoch ihren Ruhestand angetreten. Eine Ausnahme bildet Richard Brenner, der seit dem ersten August in Altersteilzeit ist und erst später in Ruhestand gehen wird. Geehrt wurden die Mitarbeiter von Oberbürgermeister Ingo Bergmann, Andrea Möbius, Leiterin des Amtes für Bürgerengagement, Gremien und Kultur sowie von Markus Bussinger, dem Leiter des städtischen Bauhofes.

Die Mitarbeiterinnen, die dieses Jahr in den Ruhestand gestartet sind, waren alle im Bereich Bildung und Betreuung tätig. Gabriele Emmenlauer war Mitarbeiterin in der Ganztagesbetreuung der Friedrich-Uhlmann-Schule, Barbara Eble gehörte zum Team der Urlaubs- und Krankheitsvertretungskräfte der Kindergärten, während Sybille Funk in der Betreuung der Anna-von-Freyberg-Grundschule tätig war. Bei den Herren wurden neben Richard Brenner, dem ehemaligen Leiter der Musikschule, auch Josef Schoch, der frühere Dezernent des Amtes Bildung, Betreuung und Soziales, sowie Franz Krug geehrt. Franz Krug war 35 Jahre lang für den Laupheimer Bauhof im Einsatz. „Herzlichen Dank Ihnen für diesen wirklich herausragenden Einsatz. In all den Jahren, in denen Sie für die Stadt tätig waren – sei es nun bei einem kleineren Projekt oder einem sehr großen – wussten Sie ganz genau, für wen Sie dies tun. Sie haben sich für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger eingesetzt, wofür wir nicht dankbar genug sein können“, betont Oberbürgermeister Ingo Bergmann.

Da nicht alle Geehrten an der Verabschiedung teilnehmen konnten, handelte es sich in diesem Jahr um eine reine Herrenrunde. Die Mitarbeiter wurden mit einem kleinen Sektempfang begrüßt und erhielten zudem jeweils ein Kochbuch der Stadt Laupheim sowie einen guten Tropfen von OB Ingo Bergmann überreicht.