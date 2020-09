Stadt und Bundeswehr arbeiten in Sachen Kinderbetreuung enger zusammen

In Sachen Belegplätze in Kindertagesstätten und Ferienbetreuung arbeitet die Stadt Laupheim nun mit der Bundeswehr zusammen: Am vergangenen Freitag unterzeichneten Claudia Kimmelmann, stellvertretende Behördenleiterin des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Ulm, und Oberbürgermeister Gerold Rechle im Rathaus eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Bundeswehr leistet demnach einen Beitrag, für den die Stadtverwaltung der Bundeswehr eine bestimmte Anzahl an Betreuungsplätzen zur Verfügung stellt. „In der Regel werden die Kinder ohne Belegplätze am Wohnort der Familien betreut“, erklärt Sigrid Scheiffele, Leiterin des Amtes für Bildung und Betreuung. Für einige Erziehungsberechtigte der Bundeswehr sei es jedoch sinnvoll, wenn ihnen kurzfristig ein Platz zur Verfügung gestellt werden könne – ein Platz, der in der Nähe der Dienststätte liegt.

„Wir schätzen dieses Angebot sehr, denn gerade für Bundeswehrangehörige ist ein wechselnder Einsatzort nichts Ungewöhnliches. Daher ist es schön zu wissen, dass es hier in Laupheim dieses Angebot gibt“, kommentiert Claudia Kimmelmann. Insbesondere begrüßt die stellvertretende Leiterin der Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Ulm auch die vereinbarte Ferienbetreuung in den kleinen Ferien, die in Laupheim angeboten wird. „Dass Laupheim für zahlreiche Unternehmen so attraktiv ist, liegt auch an dem ausgesprochen guten Betreuungsangebot. Dies hat ebenso einen starken Anteil daran, dass Laupheim gerade für junge Familien eine sehr hohe Lebensqualität bietet“, sagt Oberbürgermeister Gerold Rechle.